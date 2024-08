Fitbit : la lente agonie d’une marque sous pavillon Google

Depuis son rachat par Google en 2019, Fitbit navigue en eaux troubles. Alors que les rumeurs de son abandon se font persistantes, le géant de Mountain View tente de rassurer. Mais cette stratégie de communication semble cacher une autre réalité.

Après l’annonce fracassante de la Pixel Watch 3, Google se retrouve une fois de plus sous les projecteurs concernant l’avenir de Fitbit.

Google a fait une déclaration qui a de quoi surprendre : non, Fitbit n’est pas mort, et oui, de nouveaux produits sont à venir.

Un porte-parole de Google a formellement démenti les rumeurs circulant sur la fin de Fitbit. Ces bruits de couloir, relayés notamment par TechRadar, suggéraient un déclin progressif de la marque depuis son rachat en 2019.

Et il faut avouer que les faits semblaient leur donner raison : ralentissement des lancements de produits, suppression de fonctionnalités… Tout semble indiquer une volonté de Google de cannibaliser sa filiale au profit de sa propre gamme Pixel.

Pourtant, Google insiste : « Nous sommes profondément engagés envers Fitbit et, plus important encore, envers les clients qui utilisent et dépendent de ces produits et technologies« . Une belle déclaration, certes, mais qui soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Entre les lignes : une réalité moins reluisante

Si l’on creuse un peu, on s’aperçoit que la situation de Fitbit est loin d’être aussi rose que Google veut bien le faire croire. Revenons un peu en arrière : novembre 2019, Google débourse la modique somme de 2,1 milliards de dollars pour s’offrir Fitbit. Un investissement colossal qui laissait présager de grandes choses. Mais comme souvent dans la tech, les mariages d’amour se transforment vite en unions de raison.

2023 marque un tournant. Dans le cadre d’une vaste restructuration d’Alphabet (la maison-mère de Google), la commercialisation des produits Fitbit est stoppée dans pas moins de 30 pays. Officiellement, il s’agit d’une mesure d’optimisation. Officieusement, c’est le début de la fin pour de nombreux observateurs.

Mais le coup de grâce intervient quelques mois plus tard : des milliers de licenciements touchent la division hardware et réalité augmentée de Google. Parmi les victimes, on retrouve James Park et Eric Friedman, les co-fondateurs de Fitbit. Un symbole fort qui en dit long sur la place réelle de Fitbit dans la stratégie de Google.

L’intégration, oui, mais à quel prix ?

L’annonce de la Pixel Watch 3 vient encore brouiller les cartes. Cette montre connectée intègre ce qui se fait de mieux chez Fitbit, y compris certaines fonctionnalités autrefois réservées à l’abonnement Premium. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, certes, mais un coup dur pour l’identité de Fitbit.

Car dans le même temps, les modèles phares de Fitbit, comme le Sense 2 ou le Versa 4, se sont vus amputés de fonctionnalités pourtant présentes sur leurs prédécesseurs. Exit le contrôle de la musique directement depuis le bracelet, par exemple. Un choix étrange qui ne fait que renforcer l’impression d’une marque en perte de vitesse.

Google affirme que les modèles Sense et Versa ne seront pas abandonnés. Mais sans plus de détails sur leur avenir, difficile de ne pas y voir une forme de mise sous tutelle. Fitbit semble condamné à devenir, au mieux, une marque d’entrée de gamme dans l’écosystème Google, au pire, un simple fournisseur de technologie pour les produits Pixel.

Malgré ce tableau peu reluisant, il serait prématuré d’enterrer complètement Fitbit. La marque conserve une base d’utilisateurs fidèles et une expertise reconnue dans le domaine du suivi d’activité. Google aurait tort de se priver totalement de cet atout.

L’annonce récente du Fitbit Ace LTE montre que la marque n’a pas dit son dernier mot. Ce bracelet connecté pour enfants, doté d’une connexion cellulaire, pourrait bien être le signe d’un repositionnement stratégique. En se concentrant sur des niches spécifiques, Fitbit pourrait trouver sa place aux côtés des Pixel Watch, plutôt que dans leur ombre.