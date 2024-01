Google licencie de nouveau à tour de bras, cette fois dans son équipe pub

Google a annoncé la suppression de plusieurs centaines de postes au sein de sa division publicitaire. Une triste nouvelle qui fait suite au licenciement préalable d'un millier d'employés la semaine dernière.

En ce début d’année 2024, Google se sépare de plusieurs centaines d’employés supplémentaires au sein de sa division en charge des ventes de publicités. Dans un communiqué adressé à The Verge, le géant californien confirme en effet la suppression de « quelques centaines de postes dans le monde ». Une nouvelle vague de licenciements qui fait suite au licenciement, la semaine dernière, d’environ un millier d’employés.

Dans le détail, on apprend d’un mémo interne signé Philipp Schindler (Senior Vice President de Google), consulté par Business Insider, que ces suppressions de postes concernent principalement l’équipe LCS de Google (Large Customer Sales), dédiée à la vente d’emplacements publicitaires aux plus grosses entreprises… et qui avait déjà été touchée par une première vague de licenciements en octobre 2023. L’équipe GCS (Customer Solutions team), serait pour sa part globalement épargnée. Google prévoirait d’ailleurs d’en faire ni plus ni moins que le « coeur » sa branche commerciale.

Google continue de licencier à grande échelle

« Chaque année, nous suivons un processus rigoureux pour structurer notre équipe afin d’offrir le meilleur service à nos clients annonceurs », a expliqué l’un des porte-paroles de Google à The Verge. « Nous orientons les clients vers les équipes de spécialistes et les canaux de vente appropriés pour répondre à leurs besoins en matière de services. Dans ce cadre, quelques centaines de postes sont supprimés dans le monde et les employés concernés pourront postuler à des postes vacants ou ailleurs chez Google », lit-on.

Pour contexte, la division en charge des ventes de publicités chez Google est loin d’être anodine. Elle dénombre en effet près de 30 000 employés en tout et s’avère donc être une cible « naturelle » lors des phases de réduction d’effectifs comme celle à laquelle nous assistons. Rappelons néanmoins que Google a procédé ces derniers mois à des suppressions de postes au sein d’autres branches, réduisant notamment le nombre de personnes à l’oeuvre sur ses appareils Pixel, Fitbit ou encore Nest. Même chose pour les équipes travaillant sur Google Assistant, qui ont elles aussi subi des suppressions de postes récemment.