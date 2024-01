Google bat le record d’Amazon : plus de 1000 licenciements annoncés

Le début de l'année est une vraie continuité de 2023 : les vagues de licenciements s'enchainent dans la tech et le jeu vidéo.

Pas un jour sans l’annonce d’une nouvelle vague de licenciement. Après Unity, Twitch et Amazon Prime, c’est au tour de Google de faire sa terrible annonce. On parle cette fois de plus de 1000 licenciements, touchant plusieurs équipes d’ingénieurs de la firme.

Plusieurs centaines par branche

Le média The Verge a pu obtenir la confirmation de Google du licenciement de « quelques » (sic) centaines d’employés dans plusieurs branches du géant californien ce mercredi 10 janvier 2024.

Parmi les branches concernées, on compte celle chargée de Google Assistant, qui vient d’annoncer la suppression d’au moins 17 fonctions de l’outil, mais aussi des ingénieurs au sein de la core team, celle qui travaille sur le moteur de recherche si précieux de l’entreprise.

Pixel et Fitbit également touchés

Officiellement, on retrouve la même justification qu’Amazon. Il s’agit de « se restructurer » pour rendre les équipes « plus efficaces » et se concentrer de nouveau sur le cœur de métier du groupe.

Le site 9To5Google a obtenu confirmation de la part de Google que la division Devices & Services avait été profondément touchée par cette nouvelle vague. En particulier les équipes chargées des produits Pixel, Nest et Fitbit.

En 2023, Google nous avait pourtant rassurés sur son engagement concernant la gamme Pixel en promettant 7 ans de mises à jour pour les Pixel 8. Voilà qui prend un peu de plomb dans l’aile.

Du côté de Fitbit, ce sont en particulier les deux co-fondateurs de l’entreprise, James Park et Eric Friedman qui font partie des départs de cette semaine. Fitbit a été racheté en 2021, il y a près de trois ans et il n’est pas inhabituel pour un fondateur de quitter l’entreprise une fois la transition terminée.

Si l’on imagine que Google devrait continuer de produire des smartphones, l’engagement de la marque dans le reste de son catalogue, qui comprend des écouteurs sans fil et des montres connectées, reste à démontrer.