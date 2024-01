Twitch va très mal et licencie 1/3 de ses employés

Le service de streaming d'Amazon, Twitch, devrait annoncer cette semaine le licenciement de 500 personnes, soit 35% de ses effectifs.

Cette fois, ce n’est pas un studio de jeu vidéo ou un moteur de jeu, mais on n’en est pas loin. Le célèbre service de streaming traverse une crise : Amazon, la maison mère, ne veut visiblement plus absorber ses frais très importants.

Twitch coûte très cher, mais pas ses employés

Twitch bénéficie depuis plusieurs années des investissements d’Amazon pour absorber ses coûts faramineux. Diffuser gratuitement en direct le flux vidéo de tout un chacun, et en particulier de personnes très populaires, a un coût énorme en infrastructure. En moyenne c’est 1,8 milliard d’heures de vidéo qui sont diffusées par mois. Pour faire des économies, Twitch a annoncé son départ de Corée du Sud en décembre 2023.

D’après Bloomberg, le service s’apprête à prendre une décision beaucoup plus drastique avec l’annonce du licenciement de 500 employés, soit 35 % de ses effectifs. C’est pourtant bien l’infrastructure qui représente un coût très important chez Twitch. De plus on peut s’interroger sur l’avenir du service s’il perd plus d’un tiers de ses employés.

Ce n’est pas la première vague de licenciement pour Twitch. En 2023, Amazon a annoncé 18 000 licenciements puis 9000 licenciements supplémentaires à l’échelle du groupe. C’était alors 400 postes chez Twitch qui étaient concernés par la réduction des coûts.

Une annonce au CES qui cache des économies

Cette semaine au CES 2024, Twitch a annoncé un partenariat avec OBS et Nvidia pour prendre en charge l’encodage AV1 et surtout le transcodage du flux du streamer. Il s’agit de permettre d’adapter le flux vidéo à plusieurs définitions, du 720p pour les utilisateurs de smartphone, à la 4K pour les viewers sur TV. Jusqu’à présent, Twitch prenait à sa charge le transcodage dans le cloud. Avec cette annonce, Twitch remet cette responsabilité au streamer et sa machine.

C’est à la fois un progrès pour les streamers affiliés qui vont pouvoir diffuser jusqu’en 4K, mais derrière cette annonce se cache aussi clairement une future grande économie pour Twitch. Si tous les streamers se chargent du transcodage demain, ce sont de grosses économies en calcul dans le cloud à la clé pour Amazon.