La crise dans le jeu vidéo continue de plus belle

La société Unity connue pour son moteur de jeu très populaire chez les indépendants annonce la suppression de 1800 postes. La crise dans le jeu vidéo continue.

L’année 2023 a été marquée par l’ouverture d’une crise profonde pour les travailleuses et travailleurs du jeu vidéo. Malgré des profits toujours plus grands pour le secteur et la sortie de nombreux jeux à succès, les studios ont tour à tour procédé à des vagues de licenciements. Malheureusement le changement d’année n’a pas endigué cette tendance, loin de là.

Cette fois c’est au tour de la société Unity, connue pour le moteur de jeu du même nom, qui annonce le licenciement de 25% de ses effectifs, soit 1800 employés.

Le fameux « reset »

Unity traverse sa propre crise depuis plusieurs mois. En septembre, en même temps que l’annonce de l’iPhone 15, la société annonçait de façon unilatérale un changement de modèle économique et un nouveau contrat pour les développeurs exploitant son moteur. Quelques jours plus tard, devant la levée de boucliers, elle avait été contrainte de faire machine arrière et son patron renvoyé.

C’est dans ce contexte que le nouveau patron par intérim, Jim Whitehurst, avait annoncé une première vague de licenciement, de 265 employés à ce moment, pour provoquer un « reset » de l’entreprise.

Ces dernières années, Unity a tenté de suivre le chemin tracé par Unreal Engine, son principal concurrent, en faisant des investissements dans d’autres domaines de la création comme le cinéma, sans succès. Ce « reset » est un souhait de la direction de se concentrer de nouveau sur son cœur d’activité.

Derrière ce terme se cache aussi une coupe franche des budgets de la société, jusqu’à pousser ses employés à rester en télétravail pour économiser sur les frais de cantine. En novembre, Unity avait déjà procédé à la fermeture de 14 de ses bureaux dans le monde, dont ceux situés à Singapour et Berlin.

Finalement, Unity continue de suivre la stratégie tracée par l’Unreal Engine. En fin d’année 2023, son éditeur Epic Games a été l’un des plus gros responsables dans l’industrie de licenciements, plus de 800 postes étaient concernés.