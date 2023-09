Fortnite est en crise : Epic Games licencie 870 personnes et revend Bandcamp

Epic Games annonce une réduction de 16 % de ses effectifs et une séparation avec les sociétés Bandcamp et SuperAwesome. Le jeu Fortnite Battle Royale ne rapporte plus autant qu'espéré.

Entrer en guerre avec Apple et Google a visiblement un prix à payer. L’éditeur à succès de Fortnite Battle Royale, Rocket League et Fall Guys, Epic Games est en crise. La société vient d’annoncer une réduction de 16 % de ses effectifs, ce qui représente 870 licenciements. Ce n’est pas tout, elle se sépare également de la société Bandcamp rachetée en 2022. Cette plateforme de musique en ligne bien connue des artistes héberge des milliers de bandes-son originales pour les jeux indépendants. La société SuperAwesome sera également séparée d’Epic Games pour sa majeure partie.

« Nous avons dépensé plus que ce que nous gagnions »

Dans son communiqué, le président et fondateur d’Epic Games Tim Sweeney s’explique sur les raisons de cette crise.

Depuis un certain temps, nous dépensons beaucoup plus d’argent que nous n’en gagnons, en investissant dans la prochaine évolution d’Epic et en développant Fortnite en tant qu’écosystème inspiré du métavers pour les créateurs. J’ai longtemps été optimiste quant à notre capacité à traverser cette transition sans licenciements, mais avec le recul, je me rends compte que ce n’était pas réaliste.

C’est plus précisément cette question de la croissance de Fortnite et de sa capacité à attirer des créateurs de contenu qui poserait problème.

Bien que Fortnite recommence à croître, cette croissance est principalement alimentée par le contenu des créateurs avec un partage significatif des revenus, et il s’agit d’une activité à plus faible marge que celle que nous avions lorsque Fortnite Battle Royale a décollé et a commencé à financer notre expansion. Le succès de l’écosystème des créateurs est une grande réussite, mais il implique un changement structurel majeur de notre économie.

Fortnite augmente ses prix

Un jour avant l’annonce de cette vague de licenciements, Epic Games a ajusté les tarifs des microtransactions dans la plupart des pays où Fortnite est présent. En Europe, le prix de 1000 V-bucks passe ainsi de 7,99 euros à 8,99 euros. Les autres options comme le Pass de combat et les autres packs de V-bucks augmentent également avec la même tendance.

Il semble clair que Fortnite Battle Royale ne génère plus autant d’argent que lors de la pandémie. Depuis 2020, le jeu n’est plus proposé nativement sur iPhone. Il faut obligatoirement passer par une solution de cloud gaming pour jouer au jeu chez Apple. Sur Android, le jeu est absent du Google Play Store, mais il est possible de l’installer depuis le site d’Epic Games. L’éditeur a volontairement enfreint les conditions de l’App Store d’Apple pour en démontrer les limites ce qui lui a valu un bannissement de la plateforme.

Il ne fait aucun doute que ces freins ont ralenti les plans de la société. Sans compter les frais investis dans le combat juridique de Tim Sweeney contre Apple, que les employés n’avaient pas forcément réclamés.

Tim Sweeney garde le sourire

Dans son communiqué, Tim Sweeney tient à rassurer le lecteur, et sans doute les investisseurs, Epic Games est détenu à 40 % par le géant chinois Tencent Games. Il se montre donc optimiste.

Les perspectives d’avenir d’Epic sont solides. Nous proposons des expériences de jeu extraordinaires sur de multiples plateformes. Nous avons construit le meilleur moteur au monde et nous organiserons la semaine prochaine l’Unreal Fest pour rassembler la communauté et mettre en lumière les choses qu’elle construit avec l’Unreal Engine et l’UEFN. Les créateurs gagnent leur vie en construisant pour l’écosystème Fortnite, le temps passé dans des jeux tiers dépassant désormais le temps passé dans des jeux de première partie.

Des perspectives d’avenir solides, qui se feront avec une équipe réduite de 16 % donc.