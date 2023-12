Pourquoi Twitch va-t-il quitter la Corée, la capitale mondiale de l’e-sport

Le service de livestreaming Twitch a annoncé sa prochaine fermeture sur le marché coréen. La raison : des coûts de fonctionnement beaucoup trop élevés.

Coup dur pour les streamers coréens : la direction de Twitch a pris la décision de cesser les activités du service dans le pays au 27 février 2024. La nouvelle va impacter des milliers de créateurs de contenus ainsi que leur communauté dans un pays où l’e-sport est une institution, bien plus que n’importe où dans le monde.

Des coûts prohibitifs

Le communiqué publié dans la nuit évoque « un coût d’exploitation prohibitif de Twitch en Corée » alors que les « les frais de réseau en Corée restent dix fois plus élevés que dans la plupart des autres pays ».

Le service a essayé tant bien que mal de réduire ses frais en abaissant la définition de diffusion à 720p ou un adoptant un fonctionnement en p2p (pair à pair) pour gérer la qualité des flux, mais rien n’y a fait. Le service perd visiblement trop d’argent et estime qu’il n’est plus possible de continuer à opérer en Corée de manière viable.

Cette décision s’inscrit dans une plus grande stratégie de réduction des coûts pour le service, impulsée par Amazon : en mars dernier, Twitch a dû licencier 400 de ses employés suite à des résultats financiers en dessous des attentes.

La firme a depuis augmenté le nombre de publicités sur la plateforme de streaming tout en proposant aux créateurs des contrats de plus en plus juteux face à ses concurrents comme YouTube ou Meta, augmentant ainsi les coûts, selon un article de Bloomberg publié le 9 novembre dernier.

Que vont devenir les streamers coréens ?

Il faut savoir qu’en Coréen, on estime que 62 % de la population joue aux jeux vidéo (selon Statista) dans un pays où le secteur de l’e-sport est une véritable industrie qui a dépassé 1,3 milliard de dollars en 2022.

La scène Starcraft a explosé en Corée depuis la fin des années 90 et le jeu reste encore beaucoup joué dans le pays qui héberge maintenant des compétitions prestigieuses comme les World Championship de League of Legends.

Mais au-delà des diffusions de compétitions, qui devraient se retrouver sur YouTube, ce sont les streamers qui seront le plus touchées. Twitch a annoncé une fermeture en plusieurs étapes : le 27 février 2024 signera la fin de la monétisation sur la plateforme alors que les streamers recevront leur paiement final le 16 mars. C’est à la date du 4 juin 2024 que Twitch fermera définitivement sur le marché coréen.

Le service veut aussi prévenir les streamers internationaux ayant une grande partie de leur communauté en Corée que leurs revenus vont inévitablement baisser à partir de la date de 27 février.

Généralement, la fermeture d’un service au sein de pays se fait pour des raisons politiques ou réglementaires, il est assez rare qu’elle soit prononcée pour des raisons de coûts. On regrette une telle décision, prise dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus complexe pour les plateformes.