Amazon Prime aussi va mal et licencie des centaines d’employés

Après l'annonce des 500 licenciements chez Twitch, Amazon procède à une baisse sévère de son investissement dans Prime Video en réduisant les effectifs de plusieurs centaines de places.

Le début d’année commence sur les chapeaux de roues pour ce qui est des vagues de licenciements chez les géants de la tech et du jeu vidéo. Après les 1800 licenciements chez Unity, les difficultés de Shadow ou les 500 licenciements de Twitch, en seulement quelques jours, c’est une nouvelle fois Amazon qui est à l’origine de la terrible annonce.

Cette fois, cela concerne Amazon Prime Video et MGM Studios, c’est-à-dire la branche qui s’occupe de la production vidéo et du service de SVOD. Amazon a annoncé le licenciement de plusieurs centaines de personnes à travers un email interne consulté par The Hollywood Reporter.

La crise de la SVOD

Ce qui se déroule chez Amazon Prime avait été prédit : les géants ne s’y retrouvent plus sur le marché de la SVOD et semblent décider de mettre fin à leurs investissements dans le domaine. Seul Netflix semble réellement tirer son épingle du jeu dans le domaine et ni Disney, ni Amazon ne semble avoir réussi à convaincre suffisamment de personnes pour les satisfaire. C’est d’ailleurs ce que l’on peut lire dans le mail signé par Mike Hopkins, le responsable de la branche.

Notre secteur continue d’évoluer rapidement et il est important que nous donnions la priorité à nos investissements pour assurer le succès à long terme de notre entreprise, tout en nous concentrant sans relâche sur ce qui, nous le savons, compte le plus pour nos clients. Tout au long de l’année écoulée, nous avons examiné presque tous les aspects de notre activité dans le but d’améliorer notre capacité à proposer à nos clients du monde entier des films, des émissions de télévision et des sports en direct encore plus innovants, dans le cadre d’une expérience de divertissement personnalisée et facile à utiliser. En conséquence, nous avons identifié des opportunités de réduire ou d’arrêter les investissements dans certains domaines, tout en augmentant nos investissements et en nous concentrant sur le contenu et les initiatives de produits qui ont le plus d’impact.

Pour rappel, Amazon a racheté la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer, connu notamment pour la licence James Bond) en 2021, il y a moins de 3 ans. À l’instar des rachats en série dans le domaine du jeu vidéo, on sortait de la période très faste du confinement qui a donné beaucoup de rêve de grandeur aux investisseurs concernant le contenu culturel. La branche Amazon Prime Video et MGM ont déjà subi une vague de licenciement au début de l’année 2023 quand Amazon a supprimé plus de 25 000 postes.