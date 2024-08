La Pixel Watch 3 a un gros souci de conception, mais c’est une habitude chez Google

Google ne va pas proposer de réparer sa Pixel Watch 3 si elle venait à être endommagée et ne proposera qu’un système de remplacement.

La Google Pixel Watch 3 // Source : Google

La semaine dernière, Google présentait sa nouvelle montre connectée, la Google Pixel Watch 3. Pour la première fois, la firme a d’ailleurs fait le choix d’innover en termes de design, en proposant deux formats : 41 et 45 mm.

Cependant, là où le bât blesse, c’est au niveau de la réparabilité de la montre. En effet, comme le rapporte le site Android Authority, la Pixel Watch 3 ne saurait être réparée par Google en cas de panne. Le site spécialisé a ainsi interrogé un des porte-paroles de Google à ce sujet, qui a eu une réponse pour le moins claire :

Si votre appareil est endommagé, vous pouvez contacter l’équipe de support client de la Google Pixel Watch pour connaître vos options de remplacement. […] La Pixel Watch 3 ne peut qu’être remplacée.

Concrètement, il semble ainsi qu’il ne soit pas possible de faire réparer la montre en cas d’écran cassé ou de batterie trop amoindrie. En guise de support, Google va alors se contenter de proposer une nouvelle montre en remplacement de celle endommagée.

Les précédentes Pixel Watch ne pouvaient déjà pas être réparées par Google

Si cette annonce est décevante du point de vue de la réparabilité des produits et du bilan carbone de Google, c’est en revanche tout sauf une surprise.

En effet, les précédentes montres de Google — la Pixel Watch et la Pixel Watch 2 — n’étaient pas non plus conçues pour être réparées. En cas de dommages, Google se contentait alors de remplacer le modèle abîmé par une autre montre.

Si Google ne prend pas en charge la réparation de la Google Pixel Watch 3, cela ne signifie pas pour autant que cette tâche est impossible pour l’utilisateur. Pour les deux précédents modèles, le site iFixit avait mis en ligne des guides de démontage. Les deux montres avaient alors obtenu la note de 4/10.

Le site spécialisé regrettait ainsi la présence de trop nombreuses bandes adhésives ainsi qu’un écran et une batterie difficiles d’accès. Surtout, pour réparer une montre abîmée, encore faut-il pouvoir mettre la main sur les pièces détachées.