Pixel 8 : Google devrait enfin corriger ce défaut ridicule face à Samsung

Google pourrait bien enfin promettre davantage d'années de mises à jour pour son propre smartphone et son propre système d'exploitation face à Samsung.

Les rumeurs s’enchainent et les Google Pixel 8 semblent devenir de plus en plus intéressants. On apprenait, par exemple, en avril que Google aurait réussi à rendre ses prochains smartphones encore plus compacts. Une bonne nouvelle, car les smartphones compacts se font rares sur le marché, surtout si Asus met vraiment fin à sa gamme Zenfone, ce que la marque a nié.

Avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google devrait aussi s’attaquer à un autre sujet où le géant de Mountain View se permettait un retard inexplicable : le support des mises à jour d’Android.

Surpasser la longévité des smartphones Samsung

Android est développé par Google tout comme iOS est développé par Apple, et pourtant, la firme de Mountain View n’est pas la meilleure quand il s’agit du suivi des mises à jour sur ses propres téléphones. Ainsi, les Google Pixel promettent aujourd’hui trois ans de mises à jour majeurs et cinq de mises à jour de sécurité.

De son côté, Samsung offre quatre années de mises à jour majeures sur ses smartphones, même sur l’entrée de gamme. Il apparait ridicule que l’éditeur même du système d’exploitation, également entreprise parmi les plus riches du monde, ne soit pas capable d’aussi bien gérer les mises à jour que Samsung. Pourtant, c’était bien la réalité, jusqu’au Pixel 8.

C’est en tout cas ce que croit savoir 9To5Google, qui indique que Google travaillerait à étendre largement sa politique de mise à jour à partir du Pixel 8 et les futurs appareils. L’idée serait de dépasser les quatre ans promis par Samsung et même atteindre les records de d’Apple. Cette dernière ne fait aucune promesse concernant le nombre d’années de mises à jour proposées sur iPhone, mais est connu pour proposer au moins six ans de mises à jour en moyenne.

En maitrisant davantage de composants qu’auparavant, notamment en intégrant ses propres puces Google Tensor en lieu et place d’un SoC Qualcomm Snapdragon, la firme de Mountain View doit être capable de mieux gérer ce support logiciel. Apple et Nvidia ont montré l’exemple en la matière. La Nvidia Shield est née sous Android 5.0 Lollipop en 2015 et la box tourne désormais sous Android 11, une mise à jour proposée en 2022.

On attend la présentation des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro pour le mois d’octobre. La conférence devrait permettre d’en savoir plus sur cette éventuelle nouvelle initiative de Google.

