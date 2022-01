Nvidia Shield TV : Android 11 arrive enfin et pour tous les modèles

Nvidia lance le déploiement de sa plus grosse mise à jour pour Shield TV depuis longtemps. Avec Shield Experience 9.0, les boîtiers multimédias de la firme vont enfin profiter d’Android 11, même les tout premiers modèles lancés en 2015. Cette 27e mise à jour inclut aussi de nombreuses améliorations de l’interface dont l’arrivée du contrôle vocal et GeForce Now en 4K HDR.

Si vous doutiez encore que la Nvidia Shield TV soit l’un des produits les mieux suivis et peaufinés par son concepteur, vous allez en avoir la preuve avec la 27e mise à jour du boîtier multimédia qui s’annonce. Et ce, même pour les tout premiers modèles lancés en 2015 déjà.

Nvidia a donné ce mardi le coup d’envoi du déploiement de son système d’exploitation Shield Experience 9.0. Murmuré de longue date, il vient apporter de très nombreuses améliorations dont une de taille : le passage à Android 11.

Coup de frais sur l’interface

Près de sept ans après son lancement en fanfare sous Android 5, la Shield TV première du nom n’est pas écartée de la mise à jour qui s’applique à tous les appareils de la famille. Une longévité digne des iPhone d’Apple, réputés pour assurer un suivi d’iOS longue durée. Comme ses héritières, la box TV multimédia, actuellement sous Android 9, va faire un bond d’ergonomie avec une interface boostée par Android 11. En juin dernier, la Shield TV avait déjà profité d’un début de bascule vers Google TV, le nouveau système aperçu sur les derniers Chromecast. Celui-ci chamboulait déjà l’interface devenue plus attrayante et mettant mieux en valeur les contenus.

Android TV Google TV

La Shield TV va ainsi se rapprocher davantage encore des interfaces de l’Apple TV, d’Amazon Fire TV ou des box Android TV modernes.

Et ce déploiement va apporter pléthore de nouvelles fonctions. À commencer par Gboard, le clavier de Google qui pourra être affiché et même offrir un accès à Google Assistant pour rechercher plus facilement des contenus dans les applications. Côté sécurité, Shield Experience 9.0 propose des paramètres d’autorisation supplémentaires afin de permettre aux utilisateurs de régler la confidentialité des applications. Vous pourrez notamment choisir d’appliquer un réglage une seule fois ou en permanence.

Du mieux pour l’audio et la vidéo

L’interface va évidemment s’enrichir de nouvelles applications et fonctions. Mais ce sont les aspects audio et vidéo qui montent en gamme. Le Dolby Vision HDR est désormais pris en charge pour améliorer l’expérience ciné de la Shield TV à travers Google Play Movies & TV.

Il s’accompagne évidemment de l’ajout de nouveaux catalogues de contenus vidéo (Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, YouTube TV, IMDb TV, etc.). Et jusqu’en 4K HDR et Dolby Atmos pour certains. La Shield TV améliore également l’expérience audio avec la prise en charge des casques Bluetooth compatibles aptX en plus du LDAC.

La nouvelle box cloud gaming haut de gamme

Quand on parle de Nvidia, difficile de passer à côté de l’aspect jeux vidéo. Ce fut l’un des arguments majeurs de la Shield TV à son lancement. Ça le reste plus que jamais. Shield Experience 9.0 va aussi mettre à profit le tout dernier abonnement GeForce Now RTX3080 récemment lancé pour proposer du jeu en cloud gaming très haut de gamme, sans latence.

Si vous êtes abonné au nouveau service, vous allez pouvoir profiter d’un jeu en 4K HDR avec le son surround 7.1. Il était déjà possible de jouer en 4K HDR depuis le lancement sur Shield TV. Les possibilités vont être peaufinées avec le nouvel OS. La mise à jour va également profiter à Twitch qui permettra de jouer et streamer simultanément en haute qualité.

Bien plus de souris et claviers Bluetooth vont aussi être pris en charge, ainsi que les manettes de jeux Xbox One et Xbox Series, PlayStation DualSense et DualShock ou encore Scuf pour jouer à GeForce Now.

