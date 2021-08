Film, visioconférence, foot, réseaux sociaux… Amazon Fire TV veut en faire encore plus

Amazon continue de doper son service Fire TV. Non content de compter toutes les plateformes de streaming et les services TV, l'interface s'enrichit de nouvelles applications de divertissement, mais aussi de productivité.

Ce n’est pas simplement un outil pour regarder Amazon Prime Video. C’est le message que veut faire passer Amazon quand il s’agit de ses appareils Fire TV. Depuis plusieurs mois, le géant américain met le paquet pour rendre le tout plus ergonomique, plus complet et diversifié.

Et ses clés Fire TV Stick (Lite ou 4K aussi) ou encore son Fire TV Cube sont devenus des solutions aussi simples à utiliser que complètes. On y trouve désormais quasiment tous les services de streaming (Netflix, Disney+, Apple TV+, myCanal, Molotov, France.tv…), pléthores d’applications et de services. L’interface a fait peau neuve pour plus de clarté, de facilité de recherche dans les contenus, et le multiprofil est enfin de mise pour ajuster l’utilisation au goût de chacun au sein du foyer.

TikTok et Salto sont là

Et durant l’été, les nouveautés se sont ajoutées. L’application TikTok TV est désormais disponible. Il suffit de la télécharger depuis l’AppStore Amazon de l’interface pour profiter des contenus du réseau social. Et les utilisateurs de produits Fire TV profite de la fonction « Découvrir » qui permet de découvrir les nouvelles tendances et créateurs de contenus en fonction de différentes catégories. Cette fonctionnalité existe aussi sur les Smart TV de Samsung et sur les Google/Android TV.

Après la Ligue 1 de football qui a débarqué par surprise et tel un raz-de-marée, c’est désormais Salto qui arrive sur les lecteurs multimédias de la marque. La plateforme française qui veut concurrencer Netflix nécessite un abonnement supplémentaire, mais il suffit d’ajouter l’application depuis le store pour en profiter facilement. Et Alexa sera également capable de lancer un programme du service en demandant simplement vocalement à son Fire TV Stick/Lite/4K ou à son Fire TV Cube voire à un appareil Echo associé, ou bien depuis la télécommande Fire TV en appuyant sur le bouton dédié.

Zoom s’invite sur Fire TV Cube

Mais Amazon ne veut pas qu’enrichir son offre de divertissement. Conscient que ses utilisateurs passent de plus en plus de temps chez eux, situation sanitaire faisant, la firme de Seattle amplifie les possibilités. Et depuis quelques semaines, Zoom est accessible depuis le Fire TV Cube.

L’an dernier, les appels vidéo avaient déjà été rendus possibles via Alexa depuis le boîtier cubique d’Amazon, et ce, vers n’importe quel autre appareil compatible avec l’assistant vocal maison et disposant également d’une caméra (Echo Show en tête).

Désormais, l’appareil peut prendre en charge les visioconférences avec l’application Zoom. Il suffit de disposer d’un Fire TV Cube de 2e génération avec la dernière mise à jour logicielle et d’une webcam compatible avec une résolution d’au moins 720p/30 ips (connectée avec un adaptateur micro USB-USB). A noter qu’Amazon ne recommande pas de webcam 4K.

Une liste de webcams compatibles est fournie par Amazon sur son site. Par la suite, connectez votre compte Zoom et vous pourrez lancer des réunions vidéo. Alexa pourra même suggérer une réunion à rejoindre si votre agenda est relié ou bien démarrer une réunion si vous lui demandez.