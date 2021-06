La Nvidia Shield TV débute sa mue d’Android TV vers Google TV

La Shield TV a été annoncée à l’époque du Galaxy S6. Depuis sa commercialisation en 2015, le boitier multimédia de Nvidia a bénéficié de dizaines de mises à jour… et ce n’est pas terminé. En juin 2021, son interface profite d’un lifting complet.

Six ans après la commercialisation de la première Shield TV, en mars 2015 plus précisément, le boîtier multimédia de Nvidia va bénéficier d’une mise à jour de son interface. En effet, Android TV commence peu à peu à être remplacé par le système que l’on a pu découvrir sur le Chromecast avec Google TV.

Une nouvelle interface qui fait place au contenu

Avec Google TV, on s’éloigne de la philosophie d’Android TV qui présentait avant tout les différentes applications et leurs univers respectifs, pour passer à une vision mettant en avant le contenu directement. On a déjà vu ce genre d’approche chez Apple, et plus particulièrement chez Amazon avec sa Fire TV. C’est exactement la même idée ici.

Notez toutefois que l’interface n’est pas exactement celle du Chromecast avec Google TV, étant donné que l’onglet « Découverte » n’est pas exactement identique à l’onglet « Pour vous ». Dans tous les cas, la philosophie est la même et cela va changer les habitudes des propriétaires de Shield TV.

Pour rappel, la Shield TV est un boîtier multimédia qui a été initialement annoncé en 2015, et a ensuite connu deux rafraîchissements en 2017 et 2019. Dans tous les cas, toutes les générations de Shield TV profitent des mises à jour logicielles étant donné que leur base technique est restée la même.

Cette durée de vie est une véritable prouesse et la Shield TV devrait être érigée comme un exemple dans le monde des nouvelles technologies.