L’écran du Google Pixel 8, potentiellement une surprise de taille pour les adeptes du compact

Les Pixel 7 et 7 Pro affichent des dimensions imposantes, ce qui ne convient pas nécessairement à tous les utilisateurs. D'après un expert reconnu, Google pourrait diminuer la taille du modèle standard, le Pixel 8.

Les smartphones compacts sont devenus plutôt rares sur le marché des smartphones haut de gamme. Bien que ce ne soit pas exactement un téléphone compact — comme le Zenfone 9 — le Pixel 5 de Google était un appareil de six pouces de diagonale facile à glisser dans la poche. Apple a même annulé sa variante mini de l’iPhone depuis la 14ᵉ génération. C’est à se demander si la demande est suffisante pour ces écrans plus petits.

Pourtant, il semblerait que Google puisse emprunter à nouveau cette voie avec le Pixel 8 standard. Les Pixel 6 et Pixel 7 restent imposants. Cependant, Google a déjà réduit la taille du Pixel 7, qui est passé de 6,4 pouces pour le Pixel 6 à 6,32 pouces. Des rumeurs suggéraient que Google réduirait encore la taille de l’écran pour le Pixel 8, le faisant passer à 6,2 pouces.

From DSCC's new monthly OLED smartphone service:

– Google Pixel 8 – 6.16", down from 6.32" on the Pixel 7

– Google Pixel 8 Pro – 6.7", same as Pixel 7 Pro

Both start panel production in May.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 12, 2023