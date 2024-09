Wear OS 5 a briqué votre Pixel Watch ? Voici comment vous en sortir

Alors que Google venait tout juste de commencer le déploiement de Watch OS 5 sur les Pixel Watch 1 et 2, la firme a stoppé net la campagne de mise à jour en raison d’un bug.

La Pixel Watch 2 // Source : Frandroid

Il n’y a pas qu’Apple qui semble avoir des problèmes avec les mises à jour de ses appareils. Comme l’a remarqué 9to5Google, le géant de la recherche a stoppé le déploiement de Wear OS 5 sur ses Pixel Watch en raison de bugs sur certains modèles.

Sur Reddit, plusieurs témoignages font état de montre « briquées » par la mise à jour. Après un redémarrage, certaines Pixel Watch de première et seconde génération se retrouvent bloquées sur un écran noir avec rien de plus qu’un petit logo Bluetooth affiché à l’écran. Aucune information, aucun moyen facile de récupérer l’accès à sa tocante connectée.

Prendre son mal en patience

Toutes les Pixel Watch 1 et 2 ne sont heureusement pas concernées, mais la situation semble assez préoccupante pour que Google stoppe le déploiement de sa mise à jour. Taper furieusement sur « Rechercher des mises à jour » ne fera plus rien si vous n’êtes pas déjà passé sur Wear OS 5.

L’état de certaines Pixel Watch après la mise à jour vers Wear OS 5 // Source MKP – Forum Google

Vous pouvez toujours tenter d’installer la mise à jour via l’image système disponible sur le site de Google, mais au vu des résultats assez aléatoires que présentent Wear OS 5 sur les Pixel Watch, on ne saurait que trop vous conseiller de prendre votre mal en patience.

Si l’entreprise n’a pas officiellement communiqué sur la nature du problème, les internautes touchés par ce souci n’ont d’autres solutions que de remettre leur montre à zéro. Pour ce faire :

Appuyez une vingtaine de secondes sur la couronne et le bouton latéral de votre Pixel Watch Au bout d’un certain temps, un « G » blanc devrait apparaître sur l’écran Appuyez alors sur les bords supérieurs gauche et inférieur droit du cadran Utilisez le bouton latéral pour naviguer jusqu’à ce que l’option Recovery Mode s’affiche Lancez le mode recovery en appuyant sur la couronne Attendez que l’écran « no command » s’affiche Appuyez sur la couronne puis glisser du bas vers le haut sur l’écran de la montre Depuis le menu recovery, utilisez le bouton latéral pour sélectionner « Wipe Data / factory reset » et Confirmez avec un appui sur la couronne

Votre montre redémarrera alors avec ses réglages usines. Il ne vous restera plus qu’à la reparamétrer ou utiliser une sauvegarde Google One pour la remettre en état. D’ici à ce que Google ne donne de nouveau le feu vert au déploiement de Wear OS 5 sur les Pixel Watch, le plus prudent est d’attendre tranquillement avec une montre fonctionnelle.