Google Assistant sur la Galaxy Watch 4 de Samsung : c’est pour bientôt !

En marge de la Google I/O qui s'est déroulée hier, Samsung annonce que Google Assistant arrivera cet été sur sa Galaxy Watch 4. Une évolution de Wear OS 3, le système d'exploitation Android des montres connectées qui arrivera aussi sur la Pixel Watch de Google.

Alors que la Google I/O s’est déroulée hier, avec entre autres la présentation de la Pixel Watch, Samsung profite de l’événement pour annoncer que Google Assistant va arriver sur sa Galaxy Watch 4 cet été, un an après la sortie de la montre connectée. Une arrivée assez logique, puisque la Pixel Watch aura également l’application Google Assistant.

Les utilisateurs de Galaxy Watch 4 pourront bientôt télécharger Google Assistant

Sortie le 27 août 2021, la Galaxy Watch 4 était la première à profiter de Wear OS 3, le système d’exploitation dédié aux montres connectées. Un OS qui était le résultat de la fusion et de la collaboration de Wear OS et de Tizen, développé par Samsung. À sa sortie, point de Google Assistant, au moins au début, nous avait-on annoncé. Pourtant, on trouvait bien un assistant vocal sur la Watch 4 : Bixby, conçu par Samsung.

Mais heureuse nouvelle, en février dernier Samsung annonçait une série de nouveautés pour ses montres connectées, avec notamment l’arrivée de Google Assistant, sans date. C’est désormais chose faite : Google Assistant sera téléchargeable dans une prochaine mise à jour sur les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic « cet été ». Vous pourrez donc choisir Google Assistant (ou Bixby, on ne sait jamais) comme assistant vocal par défaut sur votre montre.

Une arrivée de Google Assistant qui n’était pas sûre du tout il y a encore quelques semaines. Fin avril, Google déclarait qu’aucune intégration de Google Assistant n’était prévue sur les dernières montres de Samsung.

Parmi les usages qui seront possibles, Samsung a donné l’exemple du contrôle de Spotify : on pourra changer de morceau par la voix en s’adressant à sa montre. C’est le seul exemple donné par le constructeur pour le moment, mais il annonce que, plus tard dans l’année, « encore plus d’applications et de services Google seront optimisés pour les montres Galaxy ».

