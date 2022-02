Les Samsung Galaxy Watch 4 deviennent encore moins dépendantes de votre smartphone

Samsung a annoncé l'arrivée prochaine du streaming sur l'application YouTube Music. Il sera ainsi possible d'écouter des titres à la volée, sans les télécharger en local, en allant s'entraîner.

En août dernier, à l’occasion de la sortie des Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, Google rendait enfin disponible une version Wear OS de son application de streaming de musique, YouTube Music. Celle-ci était néanmoins réservée aux seules montres connectées de Samsung et nécessitait de télécharger les titres directement sur sa montre, en local.

Samsung a cependant mis fin à l’une de ces limitations comme le rapporte le site 9to5Google. Dans un communiqué de presse, le constructeur a ainsi annoncé une nouvelle mise à jour de ses deux montres connectées. Celles-ci vont notamment intégrer des entraînements plus poussés pour les cyclistes ou les coureurs, un programme de sommeil et davantage de cadrans de montre. Mais surtout, elles vont apporter plus de fonctionnalités avec l’écosystème Android et les applications Google :

Bientôt, grâce à une mise à jour additionnelle, les utilisateurs pourront streamer leur musique en Wi-Fi ou en 4G depuis l’application YouTube Music sur leur Galaxy Watch 4. Cela signifie que les utilisateurs pourront laisser leur smartphone derrière eux et continueront à profiter de leurs artistes favoris en allant s’entraîner.

Jusqu’à présent, il était en effet nécessaire d’utiliser le stockage de la Galaxy Watch 4 pour y transférer les titres, ou bien avoir son smartphone avec pour écouter les titres à l’aide d’écouteurs Bluetooth ou du haut-parleur de la montre de Samsung. En permettant l’écoute en streaming directement depuis la Galaxy Watch 4, Samsung permet désormais d’aller courir avec sa montre reliée à des écouteurs Bluetooth sans avoir besoin de son téléphone.

Google Assistant arrive sur les Galaxy Watch 4

Rappelons néanmoins que l’application YouTube Music n’est pour l’heure compatible qu’avec les Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Il faut dire qu’il s’agit là des seules montres connectées du marché à être dotées de Wear OS 3, la dernière mise à jour du système pour montres connectées de Google.

En plus de l’arrivée du streaming sur YouTube Music, Samsung a également annoncé l’arrivée prochaine de Google Assistant sur ses montres connectées, en plus de Bixby, déjà présent.

Pour l’heure, on ignore encore quand Samsung compte déployer ces nouveautés. Une première vague de mise à jour est cependant prévue pour le 9 février prochain, se concentrant sur les fonctionnalités liées au sport et aux entraînements.

