Fast Pair arrive discrètement sur les montres connectées Wear OS 3

Google a discrètement déployé Fast Pair sur Wear OS 3. Cela veut dire qu'il est encore plus rapide d'appairer sa montre connectée avec un casque ou des écouteurs.

Au CES 2022, Google avait annoncé que Fast Pair allait arriver sur de nombreux appareils, des Chromebook aux téléviseurs Google TV/Android TV en passant par les appareils compatibles Matter. D’ailleurs, les Chromebook vont devenir compatibles Fast Pair dès cet été. On apprend désormais que Google a déployé son protocole Fast Pair sur Wear OS 3, sans qu’on en sache davantage.

Wear OS 3 désormais compatible Fast Pair

C’est dans le journal des nouveautés des mises à jour du système Google que 9to5Google a repéré cet ajout. Dans la section « Connexions de l’appareil », on peut lire : « Fast Pair sur Wear OS pour permettre aux écouteurs précédemment appairés d’être découverts et connectés aux appareils portables ». Un ajout que l’on ne constate pas dans la version française de cette page. Une mise à jour « disponible via les services Google Play v22.24 mis à jour le 24/06/2022 ».

Selon les informations du média anglophone, cette mise à jour n’est pas encore entièrement déployée sur toutes les montres connectées.

Pourquoi mettre Fast Pair sur des montres connectées ?

L’ajout de Fast Pair va permettre d’appairer rapidement ses écouteurs ou son casque à sa montre connectée. Les produits audio s’ajoutent en fait sur votre compte Google, ce qui vous permet de les appairer sur une montre connectée utilisant le même compte. L’idée est ainsi d’utiliser des écouteurs pour écouteur de la musique stockée dans sa montre, même sans avoir son smartphone avec soi lorsqu’on part s’entraîner.

Cependant, ce n’est pas la première fois que l’on voit Fast Pair sur des montres connectées. En mars 2021, on apprenait que le protocole d’appairage arrivait sur les montres Fitbit, toutefois dotées d’un système d’exploitation distinct de Wear OS.

Google prépare sa Pixel Watch

Pour l’heure, les seules montres dotées de Wear OS 3 sont les derniers modèles de Samsung. Néanmoins, avec cette mise à jour, on peut évidemment s’attendre à ce que Google ajoute Fast Pair sur sa future montre connectée Pixel Watch, attendue pour cet automne. D’ailleurs, quelques indices sur la page produit de la montre vont dans ce sens, comme le fait remarquer Android Central.

On peut y lire « Associez téléphone, écouteurs et montre Pixel et profitez d’une aide personnalisée tout au long de la journée » ou encore « Grâce à l’Association express (Fast Pair), vous pouvez rapidement et facilement connecter vos écouteurs, votre montre et votre téléphone ». Il est également précisé que pour utiliser Fast Pair, la localisation devra être activée.

