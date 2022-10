La Fossil Gen 6 prend des airs de Pixel Watch grâce à Wear OS 3

Fossil a présenté une « Wellness Edition » pour sa montre connectée Gen 6. L'occasion de déployer Wear OS 3 sur tous les modèles Gen 6. Petite surprise : on a droit à une expérience très proche de ce que propose la Pixel Watch.

Il y a quelques jours, la marque Fossil présentait une nouvelle montre connectée, la Gen 6 Wellness Edition. Nouvelle, pas tant que ça, puisqu’il s’agit d’une déclinaison de la Gen 6, avec des caractéristiques similaires. Mais la vraie nouveauté, c’est que Wear OS 3, le système d’exploitation poussé par Google, arrive sur toutes les Fossil Gen 6.

L’interface de Wear OS 3 sur la Fossil Gen 6 est assez « stock », c’est-à-dire qu’elle reprend les lignes et formes de base de Wear OS 3, ce qu’on retrouve notamment sur la Pixel Watch ou la Montblanc Summit 3. Glisser son doigt vers le bas permet d’ouvrir les paramètres rapides. Il faut aussi que certaines icônes sont différentes et leur organisation n’est pas la même. Aussi, les icônes du Bluetooth, du Wi-Fi et le niveau de batterie sont affichés en bas de l’écran.

Gen 6 Wellness Edition is here! Powered with the latest version of Wear OS by Google, our most streamlined smartwatch yet is designed for every body. #FossilSmartwatch #FossilGen6https://t.co/3ATXEefx01 pic.twitter.com/jPblYlal7S

— Fossil (@Fossil) October 17, 2022