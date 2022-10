Fossil lance sa première montre sous Wear OS 3, mais ce n’est pas celle que vous espériez

Alors qu'on attendait une nouvelle Fossil Gen 7, le constructeur a lancé sa première montre sous Wear OS 3... qui reprend en fait les caractéristiques de la Gen 6.

Alors que Google vient tout juste de lancer sa première montre connectée, la Google Pixel Watch, il semble que ce soit le déclencheur que les constructeurs tiers attendaient pour dévoiler enfin leurs propres montres connectées dotées du système de Google.

Ce jeudi, Fossil a en effet dévoilé sa toute première montre connectée sous Wear OS 3, la nouvelle version de l’OS de Google, révélée initialement au printemps 2021. Jusqu’à présent, seule une poignée de constructeurs avaient sauté le pas pour dévoiler des smartwatch dotées de Wear OS. Outre Google avec sa propre Pixel Watch, on peut citer les Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5 et Watch 5 Pro de Samsung, ainsi que la Summit 3 de MontBlanc.

Les partenaires classiques de Google pour les montres Wear OS ont mis davantage de temps à sauter le pas, qu’il s’agisse de Ticwatch ou de Fossil. Ce dernier a cependant annoncé une nouvelle montre sous Wear OS 3… mais pas si nouvelle que ça.

En effet, la nouvelle toquante numérique est la Fossil Gen 6 Wellness Edition. En d’autres termes, il s’agit donc d’une déclinaison de la Fossil Gen 6 sortie à l’automne 2021 et reposant donc sur le même matériel, mais pas une nouvelle montre connectée en tant que telle comme devrait l’être la Fossil Gen 7 du constructeur.

Des caractéristiques identiques à la Gen 6 classique

Du côté des caractéristiques techniques, on retrouve donc les mêmes que sur la version de 2021, avec un processeur Snapdragon 4100+, un boîtier de 44 mm avec un écran rond de 1,28 pouce de diamètre, deux boutons physiques, et des fonctions de suivi d’activité avec cardiofréquencemètre (compatible également pour la mesure de SpO2) et GPS intégré. La montre est également capable de repérer automatiquement lorsque vous lancez un exercice.

Si la nouvelle Fossil Gen 6 Wellness Edition n’est pas une vraie nouveauté à part entière, on ne peut s’empêcher d’imaginer qu’il s’agit là d’un galop d’essai pour le constructeur. Wear OS apporte en effet de nombreuses contraintes aux constructeurs, avec la nécessité de gérer eux-mêmes les mises à jour de leurs appareils, ainsi que l’obligation de développer leur propre application compagnon sur smartphone, là où ils pouvaient s’appuyer jusqu’à présent sur l’application Wear OS sur Android. Si Fossil avait annoncé que certaines de ses montres seraient mises à jour, courant 2022, vers Wear OS 3, celle-ci se fait toujours attendre.

La Fossil Gen 6 Wellness Edition est pour l’instant annoncée outre-Atlantique au prix de 299 dollars HT. Elle y sera disponible à compter du 17 octobre. Aucune annonce n’a encore été faite quant à une disponibilité en France.

