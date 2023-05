Voici pourquoi le déploiement de Wear OS 3 a du retard sur ces montres connectées

Mobvoi explique dans un tweet la raison (technique) pour laquelle le passage vers Wear OS 3 ne se fera pas tout de suite sur les Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch Pro 3 et TicWatch E3.

Vous avez une Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra, une TicWatch Pro 3, ou une TicWatch E3 et vous vous étonnez de ne toujours pas avoir reçu votre sésame vers Wear OS 3 ? Eh bien vous allez savoir pourquoi… mais vous allez aussi devoir attendre encore un peu. Dans un communiqué partagé sur Twitter, Mobvoi se livre à un exercice de transparence nécessaire alors que les utilisateurs de ses trois montres connectées se languissent d’une mise à jour qui peine décidément à se concrétiser.

Très sobrement, la marque explique la raison technique qui se cache derrière cette livraison tardive. On apprend notamment que la présence de composants propriétaires, développés par Mobvoi, impliquent un peaufinage logiciel supplémentaire de la part du groupe, et donc un délai de développement plus important pour la mise à jour vers Wear OS 3.

Pourquoi Wear OS 3 n’est toujours pas déployé sur votre TicWatch ?

Dans le détail, les TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch Pro 3, et TicWatch E3 sont basées sur un processeur Snapdragon Wear 4100, mais elles embarquent également des composants conçus en interne, chargés des fonctions à faible consommation des trois montres, comme l’alimentation de l’écran LCD secondaire note XDA Developers. « Cela nécessite de nouvelles mises à niveau de l’architecture et un débogage dans le cadre de la mise à jour vers Wear OS 3, afin de garantir le plus haut niveau de qualité du logiciel et de l’expérience de l’utilisateur », explique-t-on du côté de Mobvoi.

Reste que la marque ne donne aucune information concernant un quelconque créneau de déploiement de cette mise à jour majeure vers Wear OS 3, laissant les utilisateurs dans le flou. De précédentes informations laissaient entendre que Mobvoi serait fin prêt pour un lancement quelque part sur le troisième trimestre 2023, mais rien n’a encore été confirmé par les canaux officiels.

Cela étant, Mobvoi devrait prochainement entamer la phase de bêta de Wear OS 3 sur ses montres. Il s’agira là d’une première occasion de découvrir la nouvelle version de l’OS sur les tocantes concernées… au risque de subir les affres de quelques bugs de jeunesse.

