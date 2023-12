Ce pionnier des montres connectées Wear OS s’apprêterait à jeter l’éponge

Pionnier des montres connectées sous Wear OS, tout laisse à croire que Fossil arrêterait les frais pour laisser le champs libre à Samsung, Xiaomi ou Google.

Aujourd’hui, des constructeurs comme Google, Samsung ou Xiaomi ont pleinement investi le marché des montres connectées sous Wear OS. Mais avant que ces marques se lancent, l’OS pour montres connectées de Google a pendant longtemps été l’apanage de deux autres constructeurs : Fossil et Mobvoi.

Fossil a pendant des années été l’un des constructeurs les plus prolifiques pour l’écosystème Wear OS. Il faut dire qu’en plus de ses propres montres, la firme développait également des modèles sous licence pour d’autres marques comme Puma, Michael Kors, Diesel ou Skaagen.

Cependant, à en croire les informations récoltées par le site spécialisé 9to5Google, il semble finalement que Fossil s’apprête à jeter l’éponge. Dans un long article publié ce mercredi, le site spécialisé rapporte plusieurs éléments suggérant que Fossil ne compterait plus de lancer de nouvelles montres connectées, du moins pas sous Wear OS :

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs affirment avoir parlé avec des vendeurs de Fossil et entendu que Fossil ne lancera pas de nouveau produit sous Wear OS. Un troisième internaute affirme qu’un « ami qui travaille chez Fossil » a suggéré que l’entreprise attend une nouvelle puce. Il est impossible de vérifier ces affirmations, mais les autres indices rendent cela peu probable.

Plus de deux ans sans vraie nouvelle montre Wear OS

En effet, comme l’indique par ailleurs 9to5Google, cela fait maintenant plus de deux ans que Fossil a lancé son dernier modèle en date sous Wear OS, la Fossil Gen 6. Elle a en effet été lancée en fin d’année 2021. Depuis lors, le constructeur s’est contenté de proposer une déclinaison de sa Fossil Gen 6, la Fossil Gen 6 Wellness Edition, mais sous Wear OS 3, des montres connectées hybrides et, surtout, la mise à jour de sa Gen 6 standard vers Wear OS 3. Néanmoins, en deux ans, aucune trace d’un nouveau modèle récent avec des caractéristiques différentes de celles de la Fossil Gen 6. C’est d’autant plus déstabilisant que Fossil avait pris l’habitude d’être en tête de front pour lancer de nouveaux modèles embarquant la dernière génération de puce de Qualcomm. Or, depuis l’annonce du Snapdragon W5 Gen 1, en juillet 2022, Fossil n’a toujours pas lancé de nouvelle montre Wear OS qui en est équipé.

Plus intrigant encore, comme le souligne 9to5Google, la marque américaine propose régulièrement des promotions drastiques sur ses montres connectées. Une stratégie qui permet généralement pour les constructeurs de vider leurs stocks juste avant l’apparition de nouveaux modèles, mais, là encore, Fossil ne semble pas prêt à lancer de nouvelle montre Wear OS, comme si la firme s’apprêtait tout simplement à arrêter les frais.