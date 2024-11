Cette montre sera votre meilleure arme pour des parties de jeux de rôle sur table endiablées

Le constructeur américain Timestop a dévoilé sa première montre. Il s’agit d’une toquante à écran liquide capable également de faire office de dés à lancer pour les parties de jeu de rôle.

La montre Timestop D-20 // Source : Timestop

Ce n’est pas un hasard si le constructeur américain Timestop a adopté ce nom. Il faut dire qu’il fait référence non seulement au passage du temps, particulièrement adapté pour un fabricant de montres, mais aussi à un sort de Donjons et Dragons : « arrêt du temps » (time stop, en anglais).

Comme le rapporte le site américain The Verge, Timestop a en effet annoncé sa première montre, la Timestop D-20. De prime abord, il s’agit d’une montre à écran à cristaux liquides assez classique, reprenant l’aspect des montres Casio des années 70 et 80 avec leur affichage monochrome.

Cependant, là où la Timestop D-20 se démarque, c’est du côté de ses fonctionnalités. En effet, en plus de l’affichage classique de l’heure, la montre profite d’un mode lancer de dés.

Des dés virtuels à ne plus savoir qu’en faire

Il est ainsi possible, à l’aide des quatre boutons proposés, de sélectionner non seulement le type de dés virtuels à lancer, mais également leur nombre, jusqu’à un maximum de 12 dés virtuels. La montre est par ailleurs capable de gérer les dés à quatre (D4), six (D6), huit (D8), dix (D10), douze (D12) ou cent (D100) faces. Elle sera donc utilisable non seulement pour les jeux de rôle utilisant essentiellement des D20 que pour ceux favorisant d’autres types de dés, comme les D10. La montre affiche également des animations spécifiques en cas de réussite ou d’échec critique.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

En dehors de ces fonctionnalités liées aux dés virtuels, la Timestop D-20 est une montre on ne peut plus classique. Elle ne propose pas de données de santé, pas plus que de connexion au smartphone.

La Timestop D-20 sera lancée en janvier prochain. Elle est proposée en trois matériaux et trois coloris : résine noire à 99 dollars (95 euros HT), résine orange à 119 dollars (114 euros HT) ou acier inoxydable à 159 dollars (153 euros HT).