Un dé polyédrique connecté pour vos parties de Donjons et Dragons sur Internet

Avec le confinement lié à la pandémie que nous connaissons actuellement, vous êtes nombreux à jouer à distance à Donjons et Dragons. C’est certainement ce qui a poussé ces entrepreneurs à créer un dé connecté.

Vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel jeu de rôle, néanmoins force est de constater que Donjons & Dragons est le jeu de rôle le plus réputé (et le plus chronophage). Le jeu n’a pas attendu pour se moderniser, les amateurs connaissent très bien Roll20 ou Fantasy Grounds. Cette fois-ci, il n’est pas question d’un outil mais d’un dé connecté.

Les Pixels sont des dés polyédriques connectés

Pixels est un dé électrique compatible Bluetooth et avec des LED RGB. L’éclairage RGB est personnalisable et programmable via une application compagnon, l’ensemble peut se charger dans un étui avec 5 heures d’autonomie pour une charge. Toute une gamme de styles de matrices est disponible, y compris D20, D12, D10, D8, D6 et D4. Là où la magie opère, c’est que ce dé connecté communique en direct avec Roll20, Foundry et d’autres plates-formes en ligne qui vous permettent de jouer sur Internet (sans tricher).

Vous lancez ce dé connecté physique et le score est envoyé directement sur l’application et les plateformes connectées.

Ce projet est en cours de financement sur Kickstarter jusqu’au 8 avril. Un dé (y compris le chargeur) est vendu à 39 dollars (33 euros HT), vous pouvez obtenir un ensemble de sept dés et un étui de chargement pour 199 dollars.

Nous devons néanmoins vous prévenir que peu de projets Kickstarter se déroulent dans de bonnes conditions. Annulations, retards… investissez en connaissance de cause. Pour le moment, le projet est largement financé avec plus de 1,7 million de dollars réunis pour bientôt 15 000 backers.