Un abonnement ChatGPT à plus de 20 000 € par mois, ça vous tente ? OpenAI y réfléchit

Toujours en quête d’un modèle économique viable, l’entreprise derrière ChatGPT envisage de créer des formules d’abonnement mensuel à des prix encore jamais vus.

ChatGPT n’est pas rentable. Depuis le lancement par OpenAI du célèbre agent conversationnel, la firme survit grâce à d’importantes perfusions de liquidités, notamment de la part de Microsoft. Même son abonnement à 200 € par mois ne génère pas assez de revenus par rapport à ce qu’il coûte.

Pour corriger le tir, OpenAI envisagerait donc de créer des formules d’abonnement à 2000, 10 000 ou même 20 000 $ par mois si l’on en croit le média The Information.

OpenAI mise gros sur ses « agents »

Ces prix astronomiques, qui feraient passer l’abonnement Pro à 200 $ (229 €) par mois pour une affaire, seraient en fait ceux rattachés aux « agents » développés par la firme. Ces modèles d’IA, techniquement capable d’effectuer des actions sur votre ordinateur à votre place, se déclineraient ainsi en plusieurs versions aux capacités plus ou moins avancées.

Le premier, anthropomorphisé comme un « travailleur du tertiaire de haut niveau » coûterait donc 2000 $ par mois. Le second est présenté comme un assistant pour les développeurs et développeuses qui coûterait 10 000 $ par mois. Enfin, une formule d’abonnement donnant accès à un agent capable d’effectuer des recherches « de niveau doctorat » serait pressentie comme coûtant 20 000 $ par mois d’après The Information.

Bien évidemment, chacun de ces agents répondrait à des besoins professionnels hyper spécifiques et ne serait pas utile au grand public. Une telle explosion des prix laisse tout de même perplexe quant à la viabilité du business d’OpenAI. Sam Altman espère que 20 à 25 % des revenus de l’entreprise seront générés par ces fameux agents dont on n’a, pour le moment, pas encore vraiment vu de cas d’utilisation renversant.

Une augmentation de l’abonnement Pro à prévoir

Il semblerait d’ailleurs que l’heure des dépenses à tout va touche à sa fin chez OpenAI. On apprend dans le même article que les plus gros utilisateurs et utilisatrices de la formule à 200 $ par mois pourraient voir leurs factures augmenter « en raison du haut volume de requêtes » soumis à ChatGPT. Pour ces furieux et furieuses du prompt, un abonnement « à la carte » pourrait être mis en place. Chaque requête leur serait ainsi facturée au fil de l’eau.

Il semblerait que l’heure des requêtes à tout va et des cadeaux en tout genre offerts par les grandes entreprises de l’IA touche bientôt à sa fin. Après des pertes estimées à 5 milliards pour l’année 2024, OpenAI tente de se la jouer sage et rentable désormais.