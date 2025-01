OpenAI présente son agent IA Operator, certainement une des plus grosses annonces de l’année

OpenAI continue de lancer de nouveaux produits. Et Operator était très attendu.

OpenAI vient de dévoiler Operator, son premier agent IA capable d’effectuer des tâches concrètes sur un ordinateur.

C’est une étape dans l’évolution des intelligences artificielles. Pour vous expliquer : jusqu’à maintenant, OpenAI proposait ChatGPT, un chat conversationnel plutôt passif, étant donné qu’il ne pouvait pas effectuer de tâches spécifiques.

Avec Operator, on passe de simples assistants conversationnels à de véritables agents autonomes. Basé sur le modèle GPT-4o, Operator peut naviguer sur le web, remplir des formulaires et interagir avec différentes interfaces comme le ferait un utilisateur humain.

La particularité d’Operator est sa capacité à décomposer des tâches complexes en actions simples, grâce à son modèle Computer-Using Agent (CUA). Contrairement aux solutions traditionnelles qui nécessitent des API spécifiques, Operator analyse directement les pixels à l’écran pour comprendre et interagir avec n’importe quelle interface graphique. On voit donc la souris bouger et effectuer des actions sur son navigateur web.

Quelques exemples ? On peut combiner des fichiers PDF, compresser des images, faire des captures d’écran, envoyer un e-mail… on peut tout combiner pour effectuer des tâches complexes.

Ce n’est pas le premier agent IA. Mais Operator surpasse déjà ses concurrents comme Computer Use d’Anthropic ou Mariner de Google DeepMind sur plusieurs benchmarks, mais il reste limité à une utilisation via navigateur et nécessite un abonnement premium à 200 dollars par mois.

Les implications en termes de sécurité ont été étudiées par OpenAI, comme la firme américaine l’explique sur son blog. L’entreprise a mis en place des garde-fous pour éviter toute utilisation malveillante, notamment en formant le modèle à demander confirmation avant d’effectuer des actions aux conséquences externes.

Les agents IA vont changer nos PC et smartphones

L’arrivée de tels agents IA est une étape très importante. Des tâches quotidiennes comme la réservation de restaurants ou la gestion des courses peuvent désormais être déléguées à une IA, afin de libérer du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée.

L’exemple de Yash Kumar, chercheur chez OpenAI, illustre parfaitement ce potentiel : il utilise Operator pour gérer automatiquement ses réservations de restaurant, une tâche simple, mais chronophage qui peut dorénavant être entièrement automatisée.

Cependant, il est important de noter que cette technologie n’en est qu’à ses débuts. Comme le souligne Sam Altman lui-même, il faut modérer les attentes et ne pas céder au battage médiatique. Les erreurs restent possibles et l’outil nécessite encore des améliorations.

Cette semaine, Samsung annoncé ses Galaxy S25 qui intègre également un agent IA basé sur Google Gemini, on peut aussi laisser son smartphone effectuer des actions sur les apps, sans rien toucher.