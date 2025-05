Apple prépare le plus gros changement de nom de son histoire. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la marque va abandonner les numéros de version classiques pour adopter les années. Fini iOS 19, place à iOS 26 dès la WWDC 2025.

La façade et les bordures de l’actuel iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce changement toucherait tous les systèmes d’exploitation Apple : iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26. Une refonte complète de la nomenclature qui accompagne une refonte importante des interfaces selon les sources de Mark Gurman.

Un passage d’iOS 18 à iOS 26 surprendrait par son ampleur. Apple saute deliberément plusieurs versions pour aligner tous ses systèmes sur l’année 2026.

Cette approche rappelle Windows dans les années 90, qui utilisait déjà les années (Windows 95, 98, 2000). Microsoft avait ensuite abandonné ce système.

Apple copie enfin Windows 95 (avec 30 ans de retard)

L’idée fait sens dans un monde où Apple sort ses OS annuellement. Au lieu de jongler avec iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, watchOS 11, l’entreprise unifie tout sous la bannière 2026. Plus simple pour les utilisateurs et les développeurs. Les années créent des repères temporels naturels, plus faciles à mémoriser que des suites de chiffres arbitraires.

Apple peut aussi mieux synchroniser ses annonces marketing. Tous les appareils bénéficient des « innovations 2026 » simultanément. Une cohérence qui renforce l’image d’écosystème intégré chère à la marque.

