Apple réorganiserait son calendrier des sorties d’iPhone : voici ce que l’on sait

Une refonte de la stratégie de lancement se profilerait chez Apple. Le géant de Cupertino prévoit de transformer radicalement son calendrier de lancement et d’introduire son premier smartphone pliable.

D’après The Information, Apple envisage une réorganisation importante de son calendrier de sortie pour 2026.

La firme à la pomme prévoit de lancer uniquement des modèles premium à l’automne, avec les iPhone 18 Pro, Pro Max et un nouveau modèle appelé « Air« . Plus surprenant encore, l’iPhone 18 standard serait repoussé au printemps 2027, en même temps que l’iPhone 16e.

Cette stratégie inédite s’explique par la nécessité de gérer une gamme qui s’étendrait désormais à six modèles différents. Avec l’introduction d’un iPhone plus fin et d’un modèle pliable, Apple doit repenser sa logistique de production et son approche commerciale.

Un smartphone pliable au format livre

D’ailleurs, le premier iPhone pliable d’Apple adopterait un format livre plutôt qu’un design à clapet, selon The Information. Cela ferait penser au Pura X de Huawei que l’on a croisé en Chine.

Concrètement, l’appareil disposerait d’un écran de 5,7 pouces lorsqu’il est fermé, s’étendant à près de 8 pouces une fois ouvert. Ming-Chi Kuo, analyste réputé de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, avait précédemment évoqué une épaisseur particulièrement fine de 4,5 à 4,8 mm en position dépliée, cela placerait ce modèle parmi les smartphones pliables les plus minces du marché.

