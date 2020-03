L'Apple Watch 6 intègrerait un suivi du sommeil et plein de nouveautés.

L'Apple Watch Series 6 pourrait proposer une fonction de suivi du sommeil ainsi que de nombreuses autres nouveautés logicielles grâce à watchOS 7.

Après une Apple Watch Series 5 apportant peu de nouveautés par rapport au modèle précédent, l’Apple Watch Series 6 pourrait remettre les pendules à l’heure avec un grand nombre de fonctionnalités inédites et/ou attendues. C’est en tout cas ce que rapporte le très crédible site 9to5mac, qui a obtenu une version en cours de développement d’iOS 14.

Le suivi du sommeil dans watchOS 7 ?

L’Apple Watch se veut à mi-chemin entre le secteur de la bijouterie, avec ses cadres et ses bracelets parfois luxueux, et celui de la santé avec ses nombreuses fonctionnalités dédiées à cela. Un point, pourtant proposé par certains de ses concurrents (très bien même sur la Fitbit Versa 2), lui manque néanmoins horriblement : le suivi du sommeil. C’est pour là une fonctionnalité que l’on espérait voir avec l’Apple Watch Series 5, en vain.

L’Apple Watch 6 devrait néanmoins corriger cela à en croire les informations découvertes par 9to5mac. Sur iOS 14, l’application Santé devrait en effet proposer à l’utilisateur de définir son objectif de sommeil et afficher de plus quelques recommandations pour améliorer la durée et la qualité de nos nuits.

Watch face et tachymètre

De nombreuses autres nouveautés ont ainsi été déterrées par le site spécialisé, à commencer par quelques transformations du côté des watch faces. Avec iOS 14, il semblerait que les utilisateurs auront la possibilité de partager leurs watch faces personnalisées avec d’autres personnes. Vous pourrez ainsi distribuer à tous vos amis votre cadran si beau et efficace, avec ses couleurs, son style et ses complications.

Ces cadrans devraient être partageables depuis l’iPhone comme de simples fichiers, via n’importe quel moyen de transfert, y compris AirDrop. Il n’est pas dit en revanche que watchOS 7 permette d’effectuer ce partage directement depuis l’Apple Watch.

Par ailleurs, cette nouvelle version permet également de choisir son fond d’écran dans un album partagé afin que plusieurs personnes participent à son élaboration. Pratique dans le cadre familial.

Infograph Pro

Pour ceux qui aiment avoir de nombreuses informations sous les yeux, Apple propose d’afficher jusqu’à 8 complications sur l’écran de l’Apple Watch. On peut y placer des données sur la qualité de l’air, le cycle de la lune, la vitesse du vent et bien d’autres éléments encore.

Avec watchOS 7 et l’Apple Watch Series 6, un nouvel élément devrait faire son apparition : le tachymètre. Cet élément que l’on retrouve sur certaines montres traditionnelles permet de mesurer le temps parcouru, et donc la vitesse, pour une distance donnée. Appuyez sur le bouton, avancez de 1 km, puis déclenchez à nouveau le tachymètre pour lire votre vitesse de déplacement en km/h.

Apple Watch pour les enfants

Toujours selon les données glanées par 9to5mac, l’Apple Watch 6 pourrait avoir quelques fonctionnalités dédiées aux enfants. Cela permettrait notamment à un adulte de configurer une seconde Apple Watch depuis son iPhone pour sa progéniture, en paramétrant quelques options comme les contacts principaux et la musique embarquée.

Par ailleurs, un véritable contrôle parental devrait également permettre de définir les heures de cours afin de limiter l’utilisation de certaines applications lors de ces périodes.

WatchOS 7 pourrait encore apporter de nombreuses autres fonctionnalités avec l’Apple Watch Series 6, mais pour le découvrir, il faudra encore patienter, les montres connectées d’Apple étant généralement dévoilées en septembre, aux côtés de l’iPhone.