Écouteurs Huawei FreeBuds 6 : du nouveau dans la continuité ?

Chez Huawei, quand on a trouvé un design original, on ne le lâche pas. Ainsi, les nouveaux écouteurs Huawei FreeBuds 6 sont très similaires au FreeBuds 5, du moins en apparence.

Huawei FreeBuds 6 // Source : Huawei

Les écouteurs Huawei FreeBuds 6 remplacent donc les FreeBuds 5 qui avaient marqué une certaine rupture avec les précédents FreeBuds 4 en termes de design. Ils arborent ainsi un look semi-ouvert en forme de goutte d’eau.

La marque a toutefois optimisé la conception en réduisant le volume de la tige de 12% et le poids global de 9%, pour un confort de port amélioré par rapport au précédent modèle. Les FreeBuds 6 sont disponibles en trois coloris : violet, noir et blanc.

Huawei FreeBuds 6 // Source : Huawei

Selon Huawei, ce design est toujours basé sur l’analyse de plus de 10 000 données d’oreilles différentes, voulant garantir une expérience de port optimale sans inconfort.

Deux transducteurs pour le meilleur de l’audio ?

Pour la qualité sonore, la marque chinoise a indiqué avoir particulièrement travaillé sur l’aspect acoustique de ses nouveaux écouteurs. Les FreeBuds 6 sont équipés d’une technologie double unité comprenant un haut-parleur dynamique de 11 mm à quatre aimants couplé à un micro-tweeter plat. Les FreeBuds 5 n’ont que le transducteur de 11 mm. Cette configuration des FreeBuds 6 promet une reproduction sonore précise sur une large plage de fréquences allant de 14 Hz à 48 kHz, offrant ainsi des basses profondes, des médiums équilibrés et des aigus d’une netteté remarquable. Les précédents modèles couvrent 16 Hz à 40 kHz.

En outre, l’une des innovations majeures de ces écouteurs réside dans leur système d’audio spatial avec suivi de tête. Cette technologie créée une expérience immersive à 360 degrés qui, associée à l’application Huawei Music, simule l’acoustique d’un concert en direct. Pour s’adapter aux préférences de chacun, deux modes audio sont proposés : un mode classique qui met l’accent sur une restitution fidèle des instruments et des voix, et un mode équilibré qui offre une expérience plus homogène, idéale pour le visionnage de films ou l’écoute de playlists variées.

Huawei FreeBuds 6 // Source : Huawei

Les écouteurs bénéficient également d’un système d’optimisation audio en temps réel qui ajuste automatiquement le son en fonction de la forme de l’oreille, de la position de port et du volume d’écoute. Cette personnalisation garantit une restitution sonore fidèle à l’original pour chaque utilisateur. La certification Hi-Res & HWA Lossless assure quant à elle une transmission haute fidélité à 2,3 Mb/s en 48 kHz / 24 bits.

Une réduction de bruit impressionnante

Comme les FreeBuds 5, les FreeBuds 6 offrent une réduction de bruit active atteignant 95 dB. Cette performance permet d’atténuer efficacement les bruits environnants, qu’il s’agisse des trajets en métro, des conversations environnantes ou d’autres nuisances sonores. Chaque écouteur est équipé de trois microphones qui fonctionnent en tandem avec un algorithme de réseau neuronal profond (DNN) pour distinguer les voix du bruit et supprimer les interférences pendant les appels. Les FreeBuds 6 ajoutent un capteur osseux.

Huawei FreeBuds 6 // Source : Huawei

En outre, d’après le fabricant, la puissance de calcul des FreeBuds 6 est 2,4 fois plus élevée que celle de la génération précédente, ce qui permet une analyse plus fine de l’environnement sonore. Ces améliorations veulent traduire une meilleure isolation phonique et une clarté accrue lors des communications téléphoniques, même dans des environnements bruyants, comme les cafés, les concerts ou les bureaux animés.

Plus d’autonomie et une charge plus rapide

Par rapport aux FreeBuds 5, les nouveaux modèles profitent d’une optimisation de l’autonomie. En effet, Huawei annonce un gain d’une heure environ avec la réduction de bruit activée, ce qui permet d’en profiter pendant 6 heures non-stop. L’autonomie est portée à 36 heures avec l’aide du boîtier contre 30 heures pour les précédents écouteurs. De plus, la marque communique sur la possibilité de les recharger pendant 5 minutes, donnant 2 heures et demie d’autonomie.

Huawei FreeBuds 6 // Source : Huawei

Contrôle tactile et traduction en temps réel

Les FreeBuds 6 fonctionnent sous HarmonyOS et intègrent plusieurs commandes tactiles intuitives. Un double tapotement permet de lancer ou d’arrêter la musique, de changer de piste ou de prendre un appel. Un glissement sur la tige ajuste le volume, tandis qu’un maintien prolongé permet de basculer entre les différents modes de réduction de bruit.

L’assistant vocal Celia offre de nombreuses possibilités, comme la gestion des appels, la programmation d’alarmes ou encore la traduction en temps réel dans 21 langues. Les utilisateurs peuvent même activer la traduction simultanée pour 20 langues, un atout considérable pour les réunions multilingues.

Source : Huawei

Écouteurs êtes-vous là ?

Les écouteurs intègrent également un système de localisation avancé, qui permet de retrouver facilement les écouteurs égarés grâce à un suivi de précision jusqu’à 50 mètres via la technologie Nearlink. Cette fonction affiche des informations spécifiques sur l’étage où se trouvent les écouteurs, même dans des lieux publics complexes, comme les centres commerciaux ou les aéroports. Un système d’alerte prévient l’utilisateur lorsque les écouteurs sont déconnectés et envoie une confirmation une fois la connexion rétablie.

Pour les amateurs de jeux vidéo, Huawei a réduit la latence à 90 ms en mode gaming, offrant ainsi une synchronisation optimale entre l’audio et l’image. Enfin, côté robustesse, les FreeBuds 6 bénéficient d’une certification IP54, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Cette protection permet d’utiliser les écouteurs dans diverses conditions, que ce soit sous la pluie ou pendant une séance de sport intense.

Prix et disponibilité des écouteurs Huawei FreeBuds 6

Les nouveaux écouteurs Huawei FreeBuds 6 seront disponibles à partir du 15 mai pour un prix de 160 euros environ, quel que soit le coloris choisi.