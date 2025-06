Convaincant avec sa transmission continue automatique, le moteur Owuru est décliné en un modèle inédit léger et puissant conçu pour les VTT électriques, qui équipera des Decathlon ainsi que d’autres marques. Nous l’avons pris en main à l’Eurobike 2025.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le secteur du VTT électrique – ou VTTAE – est un peu limité en termes de transmission. Elles peuvent être mécaniques, électroniques, semi-automatiques, mais restent dans le paradigme du dérailleur avec cassette et chaîne. C’est là que la startup E2Drives veut bousculer les habitudes, avec son système Owuru.

Un moteur-boîte spécial VTT

Ce nom exotique avait charmé Decathlon, qui a pris des parts et joué la carte de l’exclusivité pour ses vélos électriques. Nous avons pu ainsi découvrir le premier modèle, l’urbain Btwin LD 920 E, puis le cousin VTC Rockrider E-ACTV 900. La société belge, désormais dans le programme Decathlon Pulse, peut désormais s’émanciper et cibler d’autres marques de vélos électriques.

Le nouveau moteur Owuru Ride. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Afin de gagner en attractivité, E2Drives a développé l’Owuru Ride, un nouveau moteur taillé pour le VTTAE. Vous l’aurez remarqué, le modèle visible n’est pas un Decathlon mais un prototype de Cero Design, auteur des cadres de la firme espagnole Unno. Cependant, le développement du moteur a débuté sous l’ère du groupe français et à l’origine pour de futurs Rockrider.

Transmission auto, courroie et énorme couple

Là où le premier moteur rebaptisé Owuru Move affiche un développement maximal de 310 %, le Ride culmine à 500 %, parfait pour les dénivelés. Il atteint les valeurs d’une cassette haut de gamme de type SRAM GX Eagle.

On aperçoit ici clairement les deux moteurs. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le bloc conserve son principe de deux moteurs, dont l’un gère la transmission variable continue automatique. La différence, c’est qu’il utilise ici une courroie plutôt qu’une chaîne, qui procure un meilleur ressenti selon E2Drives. Signée Gates dont le stand expose un autre exemplaire, l’origine de la courroie n’est pas définitive, sachant que les Français Michelin et Hutchinson débarquent sur ce segment.

Une courroie pour le moteur Owuru pour VTT. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le poids, un des ennemis du VTT, est en baisse sur ce Ride : 3,9 kg contre 4,6 kg sur le modèle urbain. Autre avantage de l’Owuru, il déplace le centre de gravité en l’absence de transmission arrière.

Un Owuru Ride très performant

L’Owuru Ride est aussi bien plus performant, avec un couple variant de 90 à 150 Nm, contre 65 à 120 Nm sur le Move. La puissance suit la même évolution, soit 1 000 W en pic contre 600 W sur le Move. Au guidon du VTT électrique que nous avons pu testé, le moteur est véritablement un Move boosté aux hormones.

La moteur Owuru Ride est plus nerveux et bruyant qu’un DJI. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La fougue est au rendez-vous. // Source : M. Lauraux pour Frandroid On peut commander la cadence à droite du guidon. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’Owuru Ride est très nerveux, envoyant la puissance avec ferveur avec le mode maximal. Difficile de dire s’il bat le DJI Avinox à plate couture sur cette brève prise en main, mais le caractère de l’Owuru semble un poil plus agressif. On note aussi un mode Smart adaptant la réponse selon plusieurs paramètres.

Quant au bruit, il est moins présent sur ce moteur Ride malgré la meilleure performance par rapport au Move. Il est donc plus agréable à l’oreille qu’un Pinion MGU à fonction automatique,

Un moteur Owuru pour vélos cargo et speedbike ?

Explosif, agréable, plus léger et silencieux que le premier moteur, l’Owuru Ride semble idéal pour les VTT électriques. Il convient d’un véritable test en conditions tout-terrain pour le juger pleinement, et pourquoi pas même sur un univers tout-chemin.

Si l’Owuru Ride est pensé avec des versions speedbike et cargo, la courroie pourrait équiper le Move. //Source : M. Lauraux pour Frandroid

Car comme beaucoup de moteurs puissants, il dérive bien souvent de sa cible initiale pour s’inviter chez d’autres catégories de vélos. On imagine sans peine des VTC électriques l’adopter, par exemple, mais E2Drives nous confie déjà travailler sur des versions pour vélo cargo et speedbike. Ce n’est pas une surprise, car les futurs longtail et midtail Decathlon Btwin E Two semblent vouloir intégrer un Owuru.

Toutefois, il faudra attendre 2026 pour rouler avec la version définitive de l’Owuru Ride et tester son environnement (écran, batterie, appli, etc).