Google Wallet renaît (encore) et devient un vrai portefeuille à la Apple

Google Pay change une nouvelle fois de nom pour redevenir Google Wallet, se rapprochant désormais un peu plus de ce que propose Apple.

Quatre ans après sa fusion au sein de Google Pay (qui était alors Android Pay), Google Wallet revient, au point même de remplacer Google Pay dans la majorité des pays (mais pas tous, ce serait trop simple pour Google). Google Pay — qui devient donc Google Wallet si vous avez bien suivi — va donc désormais proposer de nouvelles fonctionnalités — annoncées pendant la Google I/O — pour se rapprocher davantage de ce que propose Apple Cartes (qui s’appelle Apple Wallet en anglais pour simplifier les choses). Explications.

Google Pay (re)devient Google Wallet

Tout comme Apple Cartes, Google Wallet a pour vocation de stocker tous les documents importants que l’on peut transporter sur nous, mais aussi certains éléments comme des clés numériques. En plus des cartes bancaires, des cartes de fidélité et des tickets de transports en commun, Google Wallet va intègrera également de nombreux autres éléments, comme les billets d’avion, des tickets d’entrée pour un parc d’attractions ou encore les certificats de vaccination Covid-19.

Google souhaite y rajouter d’autres éléments encore, comme des clés de chambres d’hôtel, badge d’entreprise, mais aussi des pièces d’identité et permis de conduire dans certains pays. Pour ce dernier point, Google évoque les États-Unis et « des partenaires internationaux », mais nous n’avons aucune information précise concernant la France.

Une meilleure intégration dans l’écosystème Google

Au-delà de la refonte de l’application et des nouveaux éléments qu’il est possible d’y enregistrer, Google Wallet va mieux s’intégrer dans l’écosystème de Google. Il va par exemple prendre une place de choix dans Google Maps pour ceux qui recherchent un itinéraire en transports en commun. Grâce à cela, il sera directement possible d’acheter un ticket depuis l’application pour l’enregistrer dans son portefeuille.

On peut espérer que Google propose de nombreuses autres interactions à l’avenir entre Google Wallet et le reste de ses services. Pour que cela soit parfaitement optimal en France, il faudrait néanmoins que des partenariats soient noués avec des banques locales afin de permettre à davantage de gens de l’utiliser sans changer d’établissement bancaire. Ce n’est pas gagné…

