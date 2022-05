Google Nest Hub Max : un simple regard suffit pour parler, plus besoin de « Ok Google »

Google va permettre au Nest Hub Max d'utiliser sa caméra intégrer pour comprendre quand vous vous adressez à lui, sans avoir à prononcer « Ok Google » ou « Hey Google ».

Ce mercredi, Google a ouvert les portes de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, la Google I/O. L’occasion pour la firme de Mountain View de présenter les nouveautés attendues sur ses produits et logiciels dans les prochains mois. Si l’on attend des nouveautés concernant Android 13, des smartphones ou la première Pixel Watch du constructeur, la firme a également présenté deux nouveautés de taille concernant son assistant vocal : Google Assistant.

La première de ces nouveautés est « Look & Talk ». Il s’agit d’une fonction déployée sur le Google Nest Hub Max, le grand écran connecté de Google faisant également office d’enceinte connectée. Concrètement, l’assistant Google pourra fonctionner de manière plus fluide pour les utilisateurs sur cet appareil, sans avoir à prononcer les mots-clés « Hey Google » ou « Ok Google ».

Pour éviter que l’écran ne réponde à chacune de vos phrases prononcées dans la cuisine — si tant est qu’il soit positionné dans la cuisine — il va en fait utiliser la caméra intégrée. Celle-ci va en effet être mise à contribution pour savoir quand vous parlez clairement à votre écran google Nest Hub Max.

Dès lors, en fonction de six modules de machine learning, comme l’orientation du visage ou du regard, l’écran connectée comprendra si vous vous adressez à lui ou à une personne à proximité. Google a également annoncé utiliser Face Match et Voice Match pour savoir quelle personne interagit avec l’assistant vocal.

Cette fonction n’est cependant pas sans soulever quelques questions concernant la vie privée. En effet, qui dit repérage via la caméra dit que celle-ci doit être allumée en permanence pour fonctionner, comme c’était déjà le cas pour le microphone. Néanmoins, Google se veut rassurant en indiquant que les données sont stockées en local sur l’appareil et qu’elles ne sont pas envoyées aux serveurs de Google.

Le Nest Hub Max devient compatible avec les quick phrases

En plus de cette fonction « Look & Talk », le Google Nest Hub Max va également profiter de la fonctionnalité Quick Phrases. Déjà disponible depuis quelque temps sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, cette fonction vous permet d’utiliser certaines phrases sans avoir à les faire précéder des termes « Ok Google » ou « Hey Google ». Les interactions proposées sont cependant limitées et ne concernent que certains cas bien définis par Google. Ce peut-être le cas par exemple pour arrêter une alarme à la fin d’un minuteur, pour demander l’heure, pour ajouter une alarme ou pour allumer les lumières.

La mise à jour du Nest Hub Max avec l’arrivée de « Look & Talk » sera déployée dès ce mercredi aux États-Unis. Google n’a cependant pas annoncé si cette fonction arriverait en France ni quand.

