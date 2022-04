Vous pouvez désormais interagir avec Google Assistant sans dire « Okay Google »

Google permet désormais d'utiliser son assistant vocal en français sans prononcer « Okay Google » pour certaines interactions.

L’an dernier, Google annonçait un changement important pour son assistant vocal. Pour certaines tâches, il n’est plus nécessaire de prononcer « Okay Google » ou « Hey Google » pour que l’assistant ouvre ses microphones et enregistre la requête. Une manière pour la firme de fluidifier les échanges et de permettre des interactions plus simples entre un utilisateur et son smartphone.

Néanmoins, le déploiement en octobre avait ses limites et, en particulier, une limite de taille. Il n’était en effet disponible que pour les utilisateurs en anglais, japonais ou allemand. Impossible dès lors d’en profiter pour un compte Google avec l’assistant défini en français.

C’est désormais le cas comme le rapporte le site Android Police. Google a en effet mis à jour ses forums ce vendredi afin d’indiquer que davantage de langues sont maintenant prises en compte pour utiliser Google Assistant sans avoir à prononcer à chaque fois « Okay Google ». Outre le français (au Canada et en France), Google a également ajouté l’espagnol et l’italien.

Bien évidemment, cela ne signifie pas pour autant que Google Assistant n’aura plus jamais besoin que vous prononciez « Okay Google » ou « Hey Google ». Ces mots-clés seront toujours nécessaires pour réveiller l’assistant, lui faire comprendre que vous vous adressez à lui et qu’il peut donc traiter la requête suivante. Néanmoins, dans certains cas, ce mot-clé peut paraître superflu. Sur ses pages de support, Google donne quelques exemples de cas pour lesquels le mot clé ne sera plus nécessaire : « Par exemple, pour répéter une alarme, dites « Répéter ». Pour refuser un appel par simple commande vocale, dites « Refuser » ».

Une fonction limitée aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro

L’autre limite est en revanche toujours présente, puisque cette fonctionnalité dite « d’expressions rapides » n’est proposée sur Google Assistant que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Impossible dès lors de l’utiliser sur une enceinte connectée comme un Google Nest Audio ou un smartphone d’un autre constructeur.

Par ailleurs, cette fonction est désactivée par défaut. Il faudra donc que les utilisateurs ouvrent les paramètres de leur assistant vocal, se rendent dans l’option dédiée aux expressions rapides et choisissent le type d’interactions pour lequel il n’est plus nécessaire de passer par un mot clé.

