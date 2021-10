Ça se confirme : l’assistant Google va devenir beaucoup plus pratique à utiliser

Pour la première fois, l'utilisation de l'assistant Google sans passer par sa fameuse phrase « Ok Google » a pu être observée. Le déploiement de la mise à jour n'est cependant pas encore d'actualité.

Depuis quelques mois, diverses rumeurs et fuites laissent entendre que la fameuse phrase de l’assistant Google, « Ok Google », qui sert en général à l’activer, pourrait être laissée au placard dans Android 12. À la place, des raccourcis vocaux très simples pourraient permettre d’utiliser l’assistant de manière plus directe.

Jusqu’ici, lorsqu’on entendait parler de ces raccourcis vocaux, il s’agissait surtout d’indices, de traces laissées par les développeurs de Google dans l’application. Mais pour la première fois, le site XDA Developers a pu faire marcher cette fonctionnalité sur un de ses appareils dotés d’Android 12.

Un assistant plus pratique

Selon leurs observations, le système fonctionne de manière assez simple : si vous recevez un appel par exemple, Google Assistant va s’allumer pour recevoir l’instruction « Répondre » ou « décliner ». De même, lorsque votre réveil matinal vient sonner pour vous arracher à votre oreiller, l’assistant s’activera, attendant de votre part un « stop » grognon ou un « snooze » paresseux.

L’assistant semble ainsi pouvoir se passer des mots clés « Ok Google » lorsque certains scénarios bien précis se lancent. La firme de Mountain View aurait donc choisi de passer par un système qui évite que l’assistant n’écoute en douce en permanence, attendant alors de votre part un mot clé pour s’activer.

Dans le détail, une fois la mise à jour déployée, il devrait être possible de choisir quels raccourcis vocaux activer ou non. XDA précise en outre que lors de l’activation du raccourci pour les appels, Google vous prévient que cela pourrait vous amener à répondre sans le vouloir.

Précisons que si XDA est parvenu à lancer cette nouvelle fonctionnalité sur un Pixel 3 XL doté d’Android 12, en ce qui nous concerne, nous n’avons pas pu l’essayer sur notre Pixel 4a. Ces raccourcis ne semblent pas encore véritablement déployés.

Une chose est certaine : s’ils fonctionnent correctement et qu’ils ne se déclenchent pas à tire-larigot, les raccourcis vocaux pourraient démocratiser largement l’emploi de l’assistant Google.