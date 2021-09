Selon 9to5 Google, l'Assistant Google pourrait ajouter des raccourcis vocaux plus précis au détriment des traditionnels « Hey Google » ou « OK Google ».

Il faut l’admettre, lorsqu’on parle à sa montre, son téléphone ou son enceinte connectée, on aimerait bien s’épargner le passage par la case « Hey Google » ou « Ok Google ». On aimerait bien aussi qu’il évite de nous enregistrer en douce, mais c’est un autre sujet.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2021 ?

Selon 9to5Google qui, une fois n’est pas coutume, s’est amusé à fouiller dans la dernière version de l’application Google Assistant pour y trouver des lignes de code cachées, on devrait bientôt pouvoir abandonner la fameuse phrase d’amorce.

Le projet Guacamole

Le site spécialisé avait déjà repéré quelques raccourcis en avril, rassemblé derrière le nom de projet « Guacamole ». Et Google semble avoir filé la métaphore culinaire puisque les raccourcis vocaux apparaissent désormais sous le nom de code de « salsas ».

Source : 9to5 Google Source : 9to5 Google Source : 9to5 Google Source : 9to5 Google

Ces Salsas devraient permettre de demander à son assistant d’effectuer certaines actions sans même prononcer « Hey Google ». Ils ne fonctionneraient cependant qu’avec la voix de l’utilisateur principal.

Google Assistant Télécharger Google Assistant gratuitement APK

Il devrait être possible de choisir quels raccourcis activer et désactiver. De quoi éviter de lancer des alarmes à tour de bras.

Quels raccourcis ?

Les raccourcis sont rassemblés selon les catégories suivantes : Recommandés, Alarmes, Connexion, Infos générales, Lumières, Médias Chronomètre, Todo list.

Voici les différents raccourcis qui pourraient être disponibles un jour :

Réglez des alarmes : « Régler une alarme pour 7 heures du matin ».

Annuler les alarmes : « Annuler l’alarme »

Afficher les alarmes : « À quelle heure mon alarme est-elle réglée ? »

Envoyer des diffusions : « Envoyer une diffusion »

Répondre aux appels : « Répondre » et « Décliner »

Demander l’heure : « Quelle heure est-il ? »

Demander le temps : « Quel temps fait-il ? »

Allumer et éteindre les lumières : « Allumez la lumière »

Augmenter et diminuer la luminosité : « Augmenter la luminosité »

Régler le volume : « Augmenter le volume »

Pause et reprise de la musique : « Pause de la musique ».

Sauter des morceaux : « Sauter cette chanson »

Régler les minuteurs : « Régler une minuterie pour 2 minutes »

Annuler les minuteurs : « Annuler la minuterie »

Pause et reprise des minuteurs : « Mettre en pause le minuteur »

Réinitialiser le minuteur : « Réinitialiser le minuteur »

Afficher le minuteur : « Combien de temps reste-t-il ? »

Rappels : « Créer un rappel »

Notes familiales : « Créer une note familiale »

Bien sûr, précisons qu’il ne s’agit que d’un avant-goût d’une fonctionnalité que Google est en train de développer, et qu’il reste encore beaucoup d’interrogations. On ne sait par exemple pas quels appareils seraient compatibles.

De plus, pour l’heure, les raccourcis sont uniquement visibles en langue anglaise, et on ignore si de tels efforts sont menés pour des raccourcis en français.