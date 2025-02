Le Nothing Phone (3a) se dévoile sous toutes ses coutures… avec son camarade le (3a) Pro

Déjà largement gâchée, la surprise de Nothing l’est aujourd’hui encore un peu plus avec des visuels qui viennent de fuiter concernant son Phone (3a) et même un second appareil plus haut de gamme.

Le Nothing Phone (3a) Pro et le (3a) // Crédit : Android Headlines

Les rumeurs avaient vu juste. Nothing, l’entreprise fondée par des anciens de chez OnePlus, prépare bien la sortie de deux smartphones différents pour le 4 mars prochain. Des informations obtenues par Android Headlines ne laissent plus de doute sur l’existence de deux appareils et nous montrent les téléphones en long, en large et en travers.

Le Nothing Phone (3a) et (3a) Pro ont donc pour lourde tâche d’aller concurrencer le futur Pixel 9a, l’iPhone 16e, et autres Galaxy A56.

Design et fiches techniques

Côté design, les deux modèles collent bien à ce qui avait déjà fuité sur le sujet. Le (3a) arbore un bandeau photo un peu similaire à ce que l’on retrouve sur les Pixel de Google, tandis que le (3a) Pro s’inspire plus de ce qui se fait du côté de chez Huawei avec un arrangement des modules photo en nid d’abeille. Bien évidemment, les deux mobiles reprennent les fameux « glyphes » qui ont fait la particularité esthétique de la marque.

Le Nothing Phone (3a) // Crédit : Android Headlines

Les deux mobiles devraient avoir environ le même encombrement avec un écran de 6,77 pouces qui occupent 90 % de la face avant. Si l’on met de côté l’arrangement des modules photo, et la présence d’un bouton dédié à la capture d’image sur le modèle Pro, les deux téléphones semblent clairement sortir du même moule.

Le Nothing Phone (3a) Pro // Crédit : Android Headlines

Idem pour ce qui est des caractéristiques d’ailleurs. Le (3a) et (3a) Pro partagent une bonne partie de leurs fiches techniques. On retrouve donc :

Une batterie de 5000 mAh,

Un écran Oled de 6,77 pouces (Full HD+ et 120 Hz)

Une puce Snapdragon 7s Gen 3

La compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4

8 Go de RAM sur le (3a) et 12 Go sur le Pro

128 ou 256 Go de stockage sur le modèle de base et 256 Go sur le Pro

Des différences côtés photo

Comme souvent, la vraie différence se fait du côté de la photo. Si les deux appareils embarquent un capteur principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx, c’est sur le module « zoom » que le Pro tire son épingle du jeu avec une distance focale équivalente à un zoom 3x contre seulement 2x sur le modèle de base. Le module dédié aux selfies est aussi plus intéressant sur le Pro avec 50 Mpx contre 32 Mpx sur l’autre.

Enfin, Android Headlines nous apprend que les deux téléphones promettent de se recharger entièrement en 56 minutes avec 50 % de la batterie récupérable en 19 minutes. La seule inconnue aujourd’hui reste le prix de ces deux appareils, mais il n’y aura plus long à attendre avant d’en savoir plus sur ce sujet aussi.