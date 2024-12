Après avoir frôlé la faillite, le n°2 du vélo d’Autriche peut enfin respirer

Insolvable en septembre et après avoir entamé une procédure de restructuration auto administrée, le constructeur de vélos Simplon, acteur historique en Autriche, sort la tête de l’eau. Le fonds SOL Capital le rachète en effet entièrement, et maintient les emplois de 140 personnes.

Source : eBike News

Simplon est sauvé, malgré son insolvabilité et sa restructuration auto administrée lancée en septembre dernier. Cet acteur autrichien historique – fondé en 1961 tout de même – a en effet été repris entièrement par le fonds SOL Capital, qui assure désormais au fabricant de poursuivre la production de vélos et de conserver les emplois de 140 personnes.

Nouvelle vision et des ambitions

Le plan de reprise a récemment été approuvé par les créanciers et le tribunal régional de Feldkirch, nous apprend eBike News. En réalité, tout portait à croire que Simplon était sur la bonne voie pour s’extirper de cette situation délicate. En septembre déjà, des discussions optimistes et avancées avaient déjà lieu avec des investisseurs.

Source : Simplon

Trois mois plus tard, les pourparlers ont donc abouti sur un rachat, qui assure une sécurité financière à l’ensemble de l’entreprise. Forcément, l’objectif de SOL Capital ne sera pas de se contenter de ce qu’il a, mais d’aller plus loin en termes d’ambition et de vision. Des nouveaux modèles de vélos (électriques) arriveront à terme, alors qu’une expansion sur de nouveaux marchés serait aussi au programme.

Plusieurs facteurs

Comme beaucoup d’autres, Simplon a été durement touché par la crise qui frappe la filière depuis environ 2 ans. Le surstockage persistant faisait notamment partie des facteurs qui ont entraîné sa chute, tout comme un démarrage tardif de la saison. Plus globalement, la demande a aussi chuté partout en Europe.