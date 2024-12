Après la faillite, le retour aux affaires : le 2e plus important acteur du vélo électrique des Pays-Bas repart de l’avant

Déclarée en faillite début novembre, Stella, considéré comme le deuxième plus gros vendeur de vélos électriques des Pays-Bas, a trouvé un repreneur. En revanche, la totalité des 440 emplois ne devrait pas être maintenue.

Alors que les Pays-Bas sont secoués par une série de faillites dans le monde du vélo électrique depuis cet été, le cas de Stella, en novembre, avait forcément fait plus de bruit que les autres, lui qui est considéré comme le second plus gros vendeur de VAE du pays. Il n’empêche, de nombreux espoirs de reprise se sont rapidement dessinés.

Une société d’investissement à la rescousse

Une dizaine, puis une trentaine d’acteurs ont en effet manifesté un intérêt pour reprendre sous son aile cette marque vieille de presque 15 ans. On apprend désormais, via le média néerlandais Tweewieler, que la société d’investissement Scheybeeck a été retenue pour devenir le nouveau propriétaire de Stella.

Source : Stella

Il n’empêche, Scheybeeck annonce de suite la couleur : les 440 salariés de l’entreprise ne pourront probablement pas tous conserver leur emploi. « Le malaise dans l’industrie du vélo rend impossible la poursuite de Stella dans sa taille actuelle », a notamment indiqué le groupe dans un communiqué de presse.

Réouverture le 1er mars 2025

« La faillite a gravement perturbé de nombreux processus commerciaux. L’entreprise doit être largement réorganisée ». Dans le terme « réorganisé », doit-on sûrement comprendre la suppression de plusieurs emplois afin de réduire la masse salariale pour mieux maîtriser les dépenses. Rappelons que Stella traînait une dette de plusieurs millions d’euros.

Pour le moment, les 48 succursales de Stella resteront fermées d’ici le 1er mars 2025, le temps que la société se réorganise à tous les niveaux. Les ventes de vélos sont donc elles aussi stoppées durant ce laps de temps, quand la partie service est mise en pause. Seuls certains cas exceptionnels et urgents, au cas par cas, seront traités.