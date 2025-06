Les nouveaux écouteurs Samsung d’entrée de gamme savent traduire en temps réel

Samsung élargit sa gamme d’écouteurs sans fil avec les Galaxy Buds Core, des écouteurs qui promettent de démocratiser l’accès aux technologies audio avancées notamment l’intelligence artificielle pour la traduction en temps réel.

Samsung Galaxy Buds Core

Vus récemment dans les listes de certification, les nouveaux écouteurs Samsung sont désormais une réalité du moins sur certains marchés. C’est sur le site Samsung des Émirats arabes unis que l’on peut voir toutes les caractéristiques techniques et des photos officielles de ces nouveaux modèles.

Ainsi, les Galaxy Buds Core sont des modèles d’entrée de gamme et adoptent donc une approche minimaliste avec leurs ailettes en silicone conçues pour offrir un ajustement sans pression. Cette conception permet un port prolongé sans inconfort, que ce soit pour une utilisation sédentaire ou lors d’activités sportives comme le jogging. Chaque écouteur ne pèse que 5,3 grammes.

Le boîtier de charge, pesant 31,2 grammes, présente des dimensions compactes de 50,0 x 50,0 x 27,7 millimètres. Les écouteurs bénéficient d’une certification IP54, garantissant une résistance aux éclaboussures et à la poussière.

Samsung Galaxy Buds Core // Source : Samsung

De l’intelligence artificielle bien sûr

Côté IA dont plus aucun appareil électronique ne peut se passer, les Galaxy Buds Core intégré la fonction Interpreter qui permet de bénéficier de traductions en temps réel directement dans leurs écouteurs. Cette technologie fonctionne selon deux modes : le mode conversation, activé en orientant le microphone du smartphone vers l’interlocuteur puis en touchant les écouteurs, et le mode écoute, déclenché par un appui prolongé sur les écouteurs.

L’idée est donc d’utiliser les écouteurs en tant qu’assistant de traduction personnel, pour des conversations les plus naturelles possibles sans avoir besoin de consulter l’écran du smartphone.

Samsung Galaxy Buds Core // Source : Samsung

La connectivité Bluetooth 5.4 est de la partie pour une liaison stable et économe en énergie. Les Galaxy Buds Core supportent les profils A2DP, AVRCP et HFP, garantissant une compatibilité étendue avec différents appareils.

La fonction Auto Switch permet de basculer automatiquement la connexion entre les appareils Samsung selon l’activité audio détectée.

Performances audio et réduction de bruit active

Selon la fiche de présentation, les Galaxy Buds Core délivrent un son équilibré caractérisé par des basses profondes et des aigus clairs. Cette signature sonore repose sur un haut-parleur 1-way par écouteur, optimisé pour restituer fidèlement différents genres musicaux.

La technologie de réduction de bruit active (ANC) est l’un des atouts majeurs de ces écouteurs. Il est ainsi possible de créer un environnement d’écoute isolé en réduisant les bruits environnants indésirables.

Pour les communications, Samsung a intégré six microphones au total, soit trois par écouteur, ce qui est beaucoup pour ce segment de gamme. Cette configuration veut offrir une capture vocale précise lors des appels téléphoniques avec une transmission claire de la voix même dans des environnements bruyants.

Samsung Galaxy Buds Core // Source : Samsung

Les écouteurs supportent plusieurs codecs audio, notamment AAC, SBC et le Scalable Codec propriétaire de Samsung.

Jusqu’à 35 heures d’autonomie et fonctionnalités pratiques

D’après Samsung, les Galaxy Buds Core offrent jusqu’à 35 heures d’écoute totale avec la réduction de bruit désactivée, et jusqu’à 20 heures avec l’ANC activée. Cette autonomie repose sur une batterie de 65 mAh par écouteur et une batterie de boîtier de 500 mAh.

L’intégration avec Samsung Find aide à la localisation des écouteurs égarés. Cette fonction affiche la dernière position connue sur une carte et peut faire sonner les écouteurs si le boîtier est ouvert.

Pour le contrôle, comptez sur des boutons, pratiques où une simple pression permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture musicale. Comptez sur un détecteur de port pour mettre automatiquement la musique en pause lorsqu’on les retire.

Disponibilité et prix

Les Galaxy Buds Core sont disponibles sur le marché des Émirats arabes unis via le site officiel Samsung a un prix de 189 AED soit 43 euros HT. Nous verrons quand la marque communiquera sur une possibilité de se les procurer en France et à quel prix. Il est possible qu’ils s’invitent lors du prochain événement Unpacked, le 9 juillet prochain pendant la présentation officielle des nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.