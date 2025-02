« Un son spatial 3D en temps réel » : Nokia s’apprête à révolutionner les appels vocaux lors du MWC 2025

Acteur historique de la télécommunication, Nokia s’apprête à dévoiler une nouvelle technologie d’appel vocal lors du prochain MWC. L’IVAS, c’est son petit nom, pourrait permettre de recevoir des appels avec un son spatialisé.

Le MWC 2025 approche et plusieurs constructeurs annoncent déjà quelques nouveautés intéressantes. C’est que ce salon de la téléphonie mobile qui se déroulera cette année du 3 au 6 mars à Barcelone est l’occasion idéale pour plusieurs acteurs du milieu de présenter leurs dernières innovations. C’est notamment le cas de Nokia qui dévoilera sa nouvelle technologie d’appel vocal : l’IVAS (Immersive Voice and Audio Services)

Des appels vocaux et audio plus immersifs

L’été dernier, Nokia annonçait avoir passé le premier appel vocal et audio immersif au monde. Une avancée technologique qui s’appuie sur le codec IVAS qui permet d’entendre un « son spatial 3D en temps réel » d’après le constructeur finlandais. Ce son spatialiasé, on en entend souvent parler lorsqu’il est question de certains casques et écouteurs sans fil ou de plateformes de streaming musical. Sauf que cette fois-ci il sera question des appels téléphoniques.

Une innovation qui ne permettra pas seulement de passer des coups de fil en 3D et de rendre des conversations ou des téléconférences plus fluides et agréables dans les environnements bruyants, elle ouvre aussi la voie à des améliorations dans la réalité virtuelle ou la réalité mixte.

Quand l’IVAS sera-t-il disponible ?

Le codec IVAS est attendu comme étant le futur des appels vocaux avec une démocratisation dans quelques années. Cette technologie fera partie de la « 5G Advanced », ou 5.5G, qui est une amélioration directe de la 5G SA et promet de meilleurs débits, une latence réduite, des télécommunications plus fiables et un network slicing encore plus performant. Mais il fonctionnerait également sur les réseaux 4G et 5G.

Le réseau 5.5G devrait commencer son déploiement courant 2025 et s’étaler sur plusieurs années, les appareils compatibles devraient être commercialisés sur la même période. Ce qui signifie que pour profiter réellement de l’IVAS, il faut d’une part le bon forfait mobile mais surtout le bon smartphone, ou du moins un appareil avec le bon processeur.

