Cet aspirateur-robot est le premier du genre à s’adapter en temps réel à son environnement

Pour un sol impeccable sans avoir à fournir le moindre effort, difficile de trouver plus performant et plus autonome que le nouvel aspirateur-robot Roborock Qrevo Slim. Pour sa sortie, la marque l’affiche en prime avec une remise exceptionnelle de 300 euros.

Véritable pionnier en matière d’aspirateurs-robot, Roborock continue de surprendre avec son dernier-né, le Qrevo Slim. Si ce modèle s’impose comme l’un des plus fins et des plus puissants du marché, c’est surtout par sa technologie innovante StarSight qu’il se démarque.

Cet équipement novateur lui apporte une autonomie sans précédent en lui permettant de se déplacer intelligemment et de s’adapter en temps réel à son environnement. À l’occasion de son lancement et jusqu’au 7 novembre, le Qrevo Slim profite d’une belle remise de 300 euros, ramenant son prix de 1299 à 999 euros sur la boutique officielle de Roborock et sur Amazon.

Un système de navigation et de détection d’objets sans pareil

Tous les aspirateurs-robot haut de gamme sont aujourd’hui pourvus d’un capteur LiDAR pour se repérer dans l’espace et suivre des routines de nettoyage. Mais seul le Roborock Qrevo Slim peut se targuer d’avoir à l’avant un premier capteur LiDAR 3D ToF à double laser, une caméra RGB intelligente, et à l’arrière un second capteur LiDAR plus classique.

Grâce à ses 2 capteurs LiDAR et sa caméra RGB, le Qrevo Slim détecte les saletés, les types de sol et les objets // Source : Roborock

Grâce à cette technologie StarSight, le Qrevo Slim bénéficie d’un outil de navigation à haute précision et peut détecter davantage d’obstacles que ses homologues. Non seulement il identifie les murs, les meubles et les objets les plus petits (dès 3 cm de large), mais en plus, il est capable d’estimer leur hauteur et leur profondeur. Le tout en temps réel. À ce jour, aucun autre modèle ne va aussi loin dans la détection d’objets.

Mieux, associée à la fonction SmartPlan, cette innovation permet au Qrevo Slim de choisir intelligemment le parcours de nettoyage le plus optimal. De quoi esquiver tous les obstacles et même nettoyer les saletés qui s’ajoutent de façon inopinée lors de la routine.

Aucune saleté ne lui résiste

Ses multiples capteurs ne servent pas uniquement à la navigation. La technologie StarSight donne à l’aspirateur toutes les clés pour optimiser les paramètres de nettoyage.

Le Qrevo Slim détecte en effet le type de saleté qu’il rencontre, la qualité du sol, puis ajuste la puissance d’aspiration et de lavage. Et lorsqu’il franchit un tapis ou une zone de moquette, l’appareil soulève automatiquement ses serpillères de 10 mm afin de ne pas mouiller ces zones fragiles.

Le Roborock Qrevo Slim embarque une serpillère et une brosse extensibles et atteint ainsi les plus petits recoins // Source : Roborock

Pour permettre à son dernier-né de déloger les saletés incrustées dans les plus petits recoins, et de venir à bout des taches les plus tenaces, Roborock a mis le paquet :

une conception ultra-fine de 8,2 cm de haut pour que le robot puisse se faufiler partout, y compris sous les meubles bas ;

une remarquable puissance d’aspiration de 11 000 Pa ;

une double brosse DuoRoller Riser contrarotative en caoutchouc, respectueuse des sols ;

une brosse latérale extensible capable de débusquer les poussières et poils d’animaux logés dans les zones les plus difficiles d’accès ;

deux serpillères rotatives, dont une extensible.

Et pour garder une maison propre en toutes circonstances, même avec les imprévus du quotidien, il est possible de lancer le Qrevo Slim en un éclair avec la commande vocale « Hello Rocky » ou depuis l’application Roborock (disponible sur Android et iOS).

Si cette dernière sert avant tout à paramétrer l’aspirateur-robot, elle offre des fonctionnalités additionnelles pratiques et originales. Vous pouvez par exemple surveiller votre habitat en votre absence, communiquer à distance avec votre fidèle compagnon, et même le prendre en photo.

Une station multifonction 8-en-1 pour une autonomie décuplée

Les stations de charge sont un élément essentiel des aspirateurs-robot. Mieux elles sont équipées et moins vous avez à intervenir sur l’appareil. Sur ce point, la base fournie avec le Qrevo Slim est l’une des plus complètes du marché. Elle prend véritablement le relai tout au long du processus de nettoyage et même après.

Le Qrevo Slim est livré avec une station 8-en-1 pour maintenir une hygiène irréprochable même au cœur de l’appareil // Source : Roborock

Naturellement, la station remplit l’aspirateur-robot d’eau claire avant son départ et vide son bac de saletés à son retour. Elle peut stocker ainsi jusqu’à sept semaines de poussières. Une fois la routine terminée, la base analyse le niveau de saleté des serpillères avant de les laver à l’eau chaude à 60 °C puis de les sécher à 45 °C. Exit donc les résidus de graisse, les bactéries et les mauvaises odeurs.

Pour demeurer hygiénique au fil du temps, la station s’auto-nettoie également après chaque session. Les plus soucieux peuvent aussi détacher son socle pour le nettoyer en profondeur.

Roborock a donc soigné chaque partie de son Qrevo Slim, depuis le robot jusqu’à la base. Pour autant, ce modèle profite jusqu’au 7 novembre d’une remise de 300 euros, ramenant son prix de 1299 à 999 euros. Cette offre exceptionnelle est valable à la fois sur la boutique officielle de Roborock et sur Amazon.