Ces roues en carbone intègrent un capteur de pression : voici comment ça fonctionne

La marque de roues en carbone haut de gamme Zipp vient d’intégrer son système de mesure de la pression des pneus dans deux de ses jantes les plus vendues, les 353 NSW et 303 NSW.

Zipp 303 NS // Source : Zipp

On a vu les sondes de pression des pneus sur les valves se développer, notamment sur des courses comme Paris-Roubaix ou les Strade Bianche, des terrains difficiles et propices aux crevaisons. Zipp proposait depuis quelque temps déjà le TyreWiz, connecté à l’application SRAM AXS. Mais Zipp (qui appartient au groupe SRAM) va désormais plus loin en intégrant le TyreWiz directement dans ses jantes tubeless 353 NSW et 303 NSW.

Des jantes en carbone capables de mesurer la pression

Zipp intègre donc la technologie du TyreWiz dans ses jantes carbone les plus vendues, les 353 NSW et 303 NSW. Sur son site, SRAM affirme qu’il s’agit des premières roues intégrant un capteur de pression directement dans la jante, et non plus comme un accessoire supplémentaire.

Cette mesure de la pression est compatible avec un montage tubeless, mais aussi avec des chambres à air TPU compatibles.

Attention, il ne faut pas confondre : il s’agit simplement d’un témoin de pression. Il n’est pas capable de gonfler ou dégonfler vos pneus, comme le système que l’on a pu voir lors du dernier Paris-Roubaix, notamment utilisé par la Visma | Lease a Bike.

Vert ou rouge, plus moyen de se tromper

Il est possible, via l’application AXS ou sur son compteur, de définir la pression cible idéale ou une plage de pression à respecter. Si la pression est conforme, alors la LED s’allume en vert ; si elle est en dehors de la plage, la LED sur le capteur s’allume en rouge.

Zipp 353 NSW // Source : Zipp

Sur le compteur, notamment le Hammerhead qui dispose nativement de ces affichages, la lecture est encore plus détaillée. On y retrouve la pression des deux roues, ce qui permet un contrôle encore plus simple de la pression, même en roulant. Le capteur TyreWiz des Zipp 353 NSW et 303 NSW fonctionne en Bluetooth et peut se connecter à tous les GPS compatibles avec ce mode de connexion.

Secouez et partez rouler

Le capteur de pression TyreWiz se réveille grâce à la fonction « shake to wake », c’est-à-dire en le secouant légèrement. Cela permet d’économiser la batterie, ou plutôt la pile bouton CR2032, comme l’explique Road.cc. En faisant simplement rebondir la roue, le capteur, qui ne pèse que 15 grammes, s’active. Autre avantage : avec un poids aussi faible, Zipp affirme que l’équilibrage de la roue n’est pas affecté. Dans les faits, 15 grammes supplémentaires n’ont aucun impact significatif sur les performances.

Zipp 353 NSW // Source : Zipp

Lors du gonflage avec une pompe, il n’est plus nécessaire de surveiller le manomètre : la LED s’allume en rouge jusqu’à ce que la bonne pression soit atteinte, moment où elle passe au vert.

Cette technologie présente l’intérêt d’être intégrée directement dans la roue sans en alourdir sensiblement le poids. Toutefois, cela reste un peu gadget, dans la mesure où il n’est pas possible de gonfler ou dégonfler le pneu en roulant. Il s’agit simplement d’un indicateur de pression. Or, en dehors d’une crevaison, que l’on finit toujours par repérer au cours d’une sortie, l’utilité reste limitée. Si les conditions changent, d’une chaussée sèche à mouillée, ou de l’asphalte à un chemin non goudronné, il faut malgré tout s’arrêter pour ajuster manuellement la pression des pneus.

Prix des ces roues :