Cet étonnant vélo électrique à quatre roues débarque en France, mais il y a gros mais

Se conduisant semi-couché avec une carrosserie complète, le véhicule à quatre roues Podbike Frikar se conduit comme un vélo électrique avec une assistance au pédalage. La grosse nouvelle, c’est qu’il débarque officiellement en France. La moins bonne nouvelle, c’est son prix exhorbitant.

Source : Podbike

Le vélo électrique est forcément synonyme pour le plus grand nombre d’un véhicule avec deux roues. Pourtant, de nombreuses entreprises ont développé des alternatives avec des des versions 3 roues (tricycles) et 4 roues (quadricycles). Côté quadricycles, le Podbike Frikar – dérivé de free car ou plutôt car-free soit « libéré de la voiture » – est une curiosité originale venue de Norvège.

Appartenant à la catégorie des vélomobiles, il se conduit en position semi-couchée. Le premier but est de rouler de manière plus confortable que sur une selle classique, grâce au siège avec dossier.

Adieu le vent et la pluie

La carrosserie est la deuxième caractéristique de ce vélomobile. Elle représente une protection contre le vent ou la pluie, ainsi que les autres véhicules. Ici, le Podbike Frikar fait appel à du thermoplastique pour sa structure faite d’aluminium et d’acier. Le poids total est de 100 kg tout compris, pouvant supporter 230 kg au maximum.

Le PDG Åge Højmark montrant l’accès à bord. // Source : Podbike

La partie supérieure repose sur une canopée, ou plutôt une bulle qu’il faut soulever avec les deux panneaux latéraux pour accéder au cockpit (facilité par un vérin). L’air conditionné est de la partie pour ne pas finir embué au bout de quelques mètres.

La carrosserie comporte deux éclairages avant et arrière, des clignotants, des rétroviseurs, ainsi qu’un essuie-glace. Un coffre extérieur à l’arrière complète les 160 litres existant derrière le siège, où un siège enfant peut être fixé (jusqu’à 22 kg).

Moins de résistance à l’air

Le Podbike Frikar reste donc un vélo électrique malgré ses 4 roues. Il mesure 2,30 mètres de long, soit seulement 10 cm de plus qu’un longtail comme le Decathlon R500E, et est large de 84 cm (comme un VTTAE).

Le Frikar n’est pas beaucoup plus imposant qu’un vélo cargo électrique. // Source : Podbike

Son fonctionnement se base donc sur une assistance électrique conventionnelle au pédalage, passant par deux moteurs et une transmission monovitesse par courroie. Parvenir jusqu’aux 25 km/h réglementaires serait aussi plus facile selon la marque, car la résistance à l’air est divisée par trois par rapport à un VAE classique.

La conduite de ce vélomobile électrique est couchée // Source : Podbike

Il serait aussi possible de rouler musculairement jusqu’à 50 km/h, au-delà desquels le Frikar freine pour ne pas dépasser ses limites (on pense aux freins hydrauliques et aux pneus Schwalbe). La batterie, de capacité inconnue, serait capable d’assurer 30 à 60 km d’autonomie.

Un Podbike Frikar pas gratuit

Le Prodbike Frikar, assemblé par Storck en Allemagne, a été lancé d’abord en Europe du Nord en 2022, et débarque désormais en France grâce à un distributeur.

Le prix catalogue de ce vélomobile électrique démarre à 13 099 euros TVA incluse, sans compter les options. Ces dernières sont une accroche pour remorque, des pneus hiver, un chargeur rapide ou une seconde batterie.