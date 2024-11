Partenariat entre la marque Ca Go et l’école technique de Darmstadt (Allemagne), le prototype DaVe est riche en idées sur l’avenir du vélo électrique, voire plutôt du speedbike.

Source : Ca Go

Certains l’imaginent ultra connecté et avec de l’IA à outrance, mais au final, quelles peuvent être les futures tendances du vélo électrique ? L’entreprise allemande Ca Go, que l’on connaît pour son vélo cargo original CS pris en main, s’est penchée sur le sujet.

Un vélo électrique futuriste très original

La marque a conçu un prototype de VAE en partenariat avec l’école technique de Darmstadt (h_da). Le « Darmstadt Vehicle » ou DaVe a été exposé l’été dernier à l’Eurobike à une échelle réduite, et existe désormais en taille réelle.

Ce vélo électrique s’adresse aux cyclistes souhaitant relier les 15 derniers km de son domicile à son travail. Surtout, il appartient à la catégorie des speedbikes, régie par des règles strictes en Europe (assurance, plaque d’immatriculation, casque et gant homologué, interdiction de rouler sur les pistes cyclables, etc.)

Atteignant 45 km/h, il se positionne donc « entre le S-Pedelec, la moto et la voiture« , précise Ca Go. « DaVe est très confortable et agréable à conduire. Même lorsque vous conduisez plus vite, vous vous sentez en sécurité et stable« , ajoute Tom Philips, professeur en design industriel de l’h_da.

L’équipe autour du prototype de vélo électrique Ca Go DaVe. // Source : Hochschule Darmstadt

Atypique, le cadre à éclairage intégré s’inspire du scooter pour offrir une position droite, avec un siège couplé à un dossier. Le guidon typé joystick avec clignotants surmonte un espace de rangement, qui le sépare d’une bulle de protection.

Un maximum de protection contre les intempéries

Pour toujours plus protéger son vélotaffeur lors des 4 saisons, le DaVe ajoute trois options :

Un toit pliant venant s’attacher sur le haut de la structure ;

Un bouclier anti-éclaboussures à l’avant des jambes ;

Une couverture thermique autour des bras qui isole du vent.

Le toit et la couverture ont en plus une fonction réfléchissante, tout comme les roues. Côté aspect pratique, la structure arrière est compatible avec un top case et un porte-bagages permettant d’accueillir deux sacoches.

Quant à la partie électrique, elle reste assez floue, alors que la transmission est elle aussi inconnue. On aperçoit dans la vidéo officielle un moteur Bosch Cargo Line couplé à une batterie nichée dans la base inférieure du cadre. Les roues offrent une structure carénée « Aerodisc », tandis que la suspension consiste en une fourche avant fixe et un bras oscillant arrière.

Sujet de recherche, le prototype Ca Go DaVe n’est pas encore voué à une commercialisation future, même si la marque allemande l’envisage.