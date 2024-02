Ce nouveau vélo électrique pour famille est le premier à intégrer des clignotants à un prix attractif

Présenté mi-2023, le Cargo One est le premier vélo cargo électrique de Tenways, qui séduit par son prix agressif, sa grande batterie mais aussi ses clignotants.

Poussée par le géant de l’électronique Tencent, Tenways gonfle petit à petit son offre de vélos électriques. Après des classiques VAE urbains, la firme taïwanaise s’attaque aux vélos cargo en 2024. Découvert l’été dernier, le Tenways Cargo One est enfin lancé et disponible en France.

Un Tenways Cargo qui en fait des caisses

Si les Français sont plus férus de vélo allongé (longtail), Tenways mise lui sur un biporteur. L’apparence est assez conservatrice. Elle est proche d’un Urban Arrow dans l’esprit, avec ses roues avant de 20 pouces et arrière de 26 pouces, ainsi qu’un cadre totalement ouvert (plus pratique à enjamber).

La caisse peut aussi transporter 800 l/60 kg // Source : Tenways Les deux sièges enfant avec ceintures // Source : Tenways Les sièges sont amovibles // Source : Tenways a caisse est aussi amovible, soit un vélo cargo « plateau » // Source : Tenways

Plus original, le contour de caisse se pare de trois couleurs alternatives disponibles (150 euros), et surtout aux feux de jour intégrant les clignotants, une première. La caisse est déjà équipée pour la famille, avec deux sièges enfant dotées d’une ceinture 5 points, d’une capacité de 800 litres et jusqu’à 60 kg de charge. On peut également la détacher facilement, de quoi transformer le Cargo One en version plateau. Au total, vélo cargo électrique, batterie et cycliste compris, le vélo ne peut dépasser 250 kg de charge.

Une énorme batterie incluse

Pour soutenir tout cela, le Tenways Cargo One intègre une suspension avant SR Suntour, ainsi que des pneus ballon Schwalbe Big Ben Plus de 2,15 pouces de section. On peut toutefois regretter l’absence de selle suspendue, bien qu’elle soit télescopique. Le moteur central est un Bafang M600 de 80 Nm, assez coupleux pour s’engager en pente, couplé à la transmission Enviolo à variateur, idéale en ville et équipant déjà l’Ago T.

Mais le plus impressionnant sur le vélo cargo électrique, c’est la batterie de 960 Wh amovible, qui vient se loger dans le tube de direction. La firme annonce ainsi 60 à 90 kilomètres d’autonomie, à vide toutefois. L’écran est lié au système Bafang, de 5 pouces, et connecté à une application.

Un vélo cargo au prix très attractif

Encore mieux, le tarif ! le Tenways Cargo One n’affiche qu’un prix de 4 999 euros, très bas au regard des prestations et de l’équipement. Car les freins Tektro veillent au grain, l’antivol de roue est inclus, tout comme la double béquille, et la potence réglable en hauteur pour le confort de conduite. En revanche, pas de porte-bagages arrière ni de capote de pluie qui est en option payante à 400 euros.

Disponible depuis le 5 février 2024, la commande du Tenways Cargo One est possible sur le site officiel. Les 50 premiers heureux auront même droit à la capote, le couvre-caisse vert et un antivol chaîne offert. La livraison se fait également à domicile, vélo cargo entièrement monté. Sinon, il reste le réseau de revendeurs avec la même garantie de 2 ans. Tenways y ajoute 1 an d’assurance Qover remboursé, comprenant panne, casse et vol.