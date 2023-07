Ce nouveau vélo électrique à l’excellent rapport qualité / prix est enfin disponible

Combinant suspensions, équipement complet, moteur central et transmission Enviolo, le Tenways Ago T affiche un tarif très attractif sur le marché du vélo électrique.

Parmi les marques tentant une offensive en France, Tenways se fait remarquer depuis plusieurs mois. Pourtant née en 2021 seulement, la firme hongkongaise multiplie les nouveautés avec notamment le Tenways Ago T qu’on avait pu apercevoir sur un salon, son VAE urbain plus haut de gamme, mais avec un prix abordable comme vient de l’annoncer le constructeur.

Du gros couple, une courroie et un Enviolo pour la polyvalence

Car à 2 699 euros, c’est une sacrée affaire. Le VAE possède un moteur central, le meilleur positionnement pour un pédalage naturel. Le bloc est le Bafang M420 à 80 Nm de couple maxi. Pour avoir déjà roulé avec celui-ci, ce n’est pas le plus fougueux de la gamme, mais il est assez polyvalent pour le quotidien, avec 5 niveaux d’assistance.

Et pour déployer l’énergie, c’est le superbe système Enviolo avec manette de changement de braquet au guidon, permettant une belle plage selon le dénivelé ou votre cadence, et même à l’arrêt. Et c’est une courroie qui transmet le tout, un choix cher pour cet AGO T, mais plus durable, silencieux, propre et à entretien minimal. Pour comparaison, le Reine Bike dispose du même moteur et transmission, mais à 3 799 euros (hors promotion). Mais c’est aussi le prix du made in France, là où le Tenways provient d’Asie.

Un vélo électrique typé confort

Sur la partie cycle, le cadre ouvert du Tenways AGO T est pratique, intégrant directement l’éclairage, le porte-bagages arrière, et équipé de garde-boues de série. Attention toutefois, ces derniers et la béquille semblent être une “offre exclusive” gratuite pour l’instant, et possiblement payante à 168 euros à l’avenir.

Côté confort, la fourche suspendue et les pneus ballon CST filtreront toutes les chaussées et autoriseront le tout-chemin, tandis que le guidon haut et courbé avec la selle rembourrée garantiront une position parfaite.

Pour contrôler l’assistance électrique, le Tenways AGO T intègre un écran Bafang à affichage moderne façon cockpit de voiture, contenant plusieurs infos de conduite en plus de la traditionnelle vitesse ou kilométrage : calories, cadence, durée, autonomie restante, etc.

Avec tout ceci, le petit bémol est le poids total du vélo, 31 kg, avec la batterie intégrée. Cette dernière est cependant amovible, avec 504 Wh de capacité, soit 50 à 100 km d’autonomie selon le niveau d’assistance et votre environnement.

Le prix du Tenways AGO T

Le Tenways AGO T est donc commercialisé depuis cette semaine, au prix de 2 699 euros, mais avec une réduction de 100 euros pour les 100 premiers clients. Il est possible de choisir parmi trois coloris – vert, blanc ou noir – mais une seule taille est possible. Le vélo électrique serait cependant compatible pour les tailles de 1,60 à 1,95 m selon la marque.

