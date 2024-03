On a roulé avec le Ca Go CS, le mini-vélo cargo électrique très pratique et ingénieux

On a pu roulé avec le vélo électrique Ca GO CS. Un mini vélo cargo électrique ingénieux. Convaincant lors des premiers tours de roues, le vélo biporteur de poche Ca Go CS est aussi très haut de gamme et bien équipé, avec un petit hic toutefois.

Nous l’avons déjà montré, le monde du vélo cargo n’a pas fini de surprendre. Lors de notre passage au CyclingWorld Europe, nous avons mis la main sur un modèle aperçu depuis quelques mois, le Ca Go CS qui a piqué notre curiosité. Impossible de ne pas l’essayer, nous avons demandé à la marque allemande un court instant à son guidon.

Il fallait d’abord choisir le modèle entre le CS100 à dérailleur et le CS150 à Enviolo. Ce dernier a été notre version de prédilection, avec une transmission à chaîne, différence principale avec le CS200 qui utilise une courroie. Peu importe le moyen, l’agrément de cette boîte est le même, tout comme le moteur Bosch Cargo Line envoyant avec panache ses 85 Nm de couple (en mode Turbo).

Un trio de rangements

Mais attachons-nous à ce qui distingue ce Ca Go CS : sa structure unique. Suite au premier projet de caisse pour cargo en 2018 puis le classique biporteur FS200 qui a lancé la marque allemande, ici le second modèle est un mini biporteur. Il ne mesure que 2,04 m de long, soit à peine 20 cm de plus qu’un vélo électrique classique.

Sa force est de proposer un espace de chargement inférieur à l’avant de 33 x 40 cm, supportant une charge de 35 kg. Nous y avons mis notre grand sac de transport, tenant sans peine avec des barres de renfort latérales.

Ce logement est surmonté d’un rail compatible MIK, de tubes pour sacoches et d’une plateforme supplémentaire disponible en option (pour augmenter la surface de charge). Il permet de loger d’autres objets encombrants ou un siège enfant, mais jusqu’à 18 kg. On peut ajouter en option le porte-bagages arrière, ici présent avec une autre sacoche, avec une charge maximale 27 kg, compatible MIK HD/QL3 et incluant un antivol de roue Abus.

En tout, le Ca Go CS permet d’accueillir 80 kg de charge, et jusqu’à 180 kg en incluant le cycliste et les 35,5 kg du vélo cargo. Le poids est effectivement imposant pour ce petit biporteur, quand on le compare à ses compatriotes Muli ST ou Riese & Müller Carrie. Ils ont certes moins ingénieux, mais le surpoids du CA Go se ressent à la manœuvre. Le VAE teuton se manie moins facilement qu’un vélo cargo urbain conventionnel, à cause de son long empattement. Pour ne rien arranger, les roues de 20 pouces le rendent moins stable.

Un contrôle facile, mais un détail fâcheux

Cependant, la prise en mains était rapide, et il faudra se faire un avis détaillé, avec un essai plus long. Précisons toutefois que le centre de gravité bas propose conduite finalement saine, à condition d’équilibrer le poids des sacoches comme nous l’avons fait. L’Enviolo améliore l’agrément en facilitant la transmission en pédalage et à l’arrêt, tandis que le confort est excellent via la suspension avant. C’est moins agréable à l’arrière, à cause des rebond, en l’absence de selle suspendue. On adore toutefois les freins Magura MT5/MT4, extrêmement puissants.

L’expérience globale très bonne est cependant ternie par un détail. La caisse inférieure à l’avant est trop proche du pédalier : nos bouts des pieds heurtent cette dernière, avec notre pointure 45. On doit ainsi reculer les pieds sur les pédales, ce qui n’est pas très naturel à l’usage.

Fabrication allemande, et bientôt en France ?

Si vous avez une petite pointure, oubliez ce détail, mais pas le prix. Le Ca Go CS débute à 5 590 euros en version dérailleur, 5 990 euros en version Enviolo chaîne et 6 490 euros avec la courroie. Notre modèle d’essai CS 150 avec rack arrière et SmartGrip (support smartphone Bosch) est facturé 6 270 euros, avec la batterie 545 Wh de base. On peut aussi s’offrir la version 725 Wh. Mais il n’y a pas d’option pour intégrer deux batteries.

La note est très salée, mais le minicargo électrique est très bien équipé, et fabriqué à Coblence en Allemagne. Dommage que ce vélo ne franchisse pas le Rhin, puisqu’il n’est disponible qu’en Allemagne, Autriche, et Benelux. La distribution en France n’étant pas encore prévue à court terme selon Ca Go, qui y travaille actuellement.