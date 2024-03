On a roulé avec ce vélo électrique d’aventurier qui peut parcourir plus de 300 km d’une traite

Campant soit sur des larges pneus pour la boue ou des roues de 29 pouces, le vélo électrique Tern Orox est un longtail aux nombreux superlatifs, facile à prendre en main, mais aussi aux supertarifs… Nous l’avons pris en main, voici nos première impressions.

Lorsque nous nous sommes rendus au CyclingWorld Europe à Düsseldorf (Allemagne), nous savions que le vélo cargo électrique y avait une place importante. Et il grignote tellement le marché que les frontières s’effacent parfois, entre le longtail et le… cyclocross par exemple. Oui vous avez bien lu : on a vu le Tern Orox, un vrai OVNI du marché, ou devrait-on dire un Objet Vélo Non identifiable.

Difficile à cerner, ce vélo électrique se décline en deux modèles différents. L’Orox R14 est le plus civilisé avec une courroie et un moyeu Rohloff 14 vitesses, tandis que le S12 hérite d’un dérailleur classique et d’une chaîne. D’ailleurs, celui-ci était recouvert de boue : la piste tout-terrain du salon lui était toute dédiée.

Le Tern Orox, un vrai colosse

Nous avons eu donc l’occasion de rouler avec le modèle R14 (moyeu Rohloff), qui est déjà assez atypique dans son genre. Enfourcher ce monstre de longtail tout-terrain est une expérience, surtout sur la variante 29 pouces. Vous avez un peu la sensation de grimper sur une moto.

Les gros pneus Schwalbe Johnny Watts résonnent déjà entre les bâtiments de l’Areal Böhler, tandis que l’on croise une version S12 dont les Vee Tire de la version 27,5 pouces sont carrément bruyants.

Le cadre du Tern Orox ne dépareille pas avec l’univers industriel autour de lui. Sa carcasse semble tout droit découpée de la toiture d’un des entrepôts, sur laquelle la marque a fixé un porte-bagages supportant 100 kg. Si le notre était nu, le S12 se baladait avec d’énormes sacoches de part et d’autre (vides), ainsi qu’un porte-bagages avant.

La structure arrière du Tern Orox, des barres ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’arrière supporte 100 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’aclairage avant possède deux modes. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le feu arrière puissant pour les randonnées. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Avant un probable essai où l’on espère approcher sa charge maximale de 210 kg (180 kg en tout-terrain), nous avons parcouru quelques petits km à son guidon sur terrain plat, de quoi comprendre son tempérament et son comportement.

Position de VTTAE, mais une certaine rigidité

Sa position de conduite élevée, associée à un guidon large, lui donne un air de VTTAE, invitant à une conduite ludique, d’autant plus que son poids de 35 kg est relativement modeste compte tenu de ses dimensions (37 kg pour la version en 27,5 pouces). Et pas d’inquiétude, les pneus larges de 2,6 pouces offrent d’excellentes prises en virage (ce qui serait encore plus vrai avec des pneus de 27,5 x 4 pouces).

Le guidon est très large, l position de conduite assez haute. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Avec seulement 35 kg, le vélo rese un peu joueur, surtout perché sur des 29 pouces. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Sur gravier, la fourche acier travaille un peu. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Pas de suspension de selle, d’ailleurs non télescopique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les Orox 29 pouces étrennent ces pneus Schwalbe déjà polyvalents. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les freins Magura MT5 sont très puissants, brutaux en roulage à vide. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Une fois en mouvement, les 85 Nm du moteur Bosch CX permettent au Tern Orox d’atteindre facilement les 25 km/h, et la transmission Rohloff à poignée tournante facilite la sélection du braquet idéal en toute situation. Ce choix s’explique par sa polyvalence – particulièrement en milieu urbain, avec des charges ou des enfants à transporter – et par sa capacité à grimper les côtes.

Le moyeu Rohloff 14 vitesses permet un énorme développement de 526%. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La (grande) courroie. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La manette du Rohloff. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sur un sol parsemé de graviers, nous avons testé la fourche en acier conçue par Tern. Elle contribue à atténuer les vibrations au guidon, offrant plus de souplesse que le cadre en aluminium, qui a tendance à rebondir sur ce type de terrain accidenté. Et en cas d’obstacle, les freins Magura MT5 à étriers 4 pistons réagissent très rapidement, peut-être même un peu trop. Cependant, c’est en situation de charge qu’ils révèlent toute leur utilité.

Une batterie 800 Wh de série, une seconde en option. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La double béquille. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Rare, la sacoche de cadre est incluse dans le prix ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Super longtail, énorme batterie et… supertarifs

Le fonctionnement est silencieux grâce à la courroie, contrairement au moteur Bosch qui produit un bruit distinct. Ainsi, on se retrouve dans un environnement familier, équipé de l’écran Kiox 300. Il n’est pas nécessaire de détailler l’écosystème et sa connectivité, car nous en avons rédigé un dossier complet.

Le moteur, assez énergivore de par notre expérience, rend la batterie de 800 Wh particulièrement utile, avec la possibilité d’ajouter un second pack pour atteindre un maximum de 1 600 Wh et 322 km d’autonomie théorique en mode éco ! C’est énorme, et quasi du jamais-vu.

Cependant, cela implique un prix à quatre chiffres. Le Tern Orox R14 en 29 pouces est proposé à 8 999 euros pour le modèle de base, incluant en cadeau une sacoche de cadre pratique. Il est également équipé d’une double béquille aux pieds étroits, de longs garde-boue, d’un phare avant à double faisceaux (avec un bouton pour chaque faisceau) et d’une élégante sonnette Pitch Plus.

Heureusement, l’Orox S12 est proposé à un prix plus abordable de 6 799 euros, disponible en France avec deux tailles de roues, 27,5 et 29 pouces. Deux tailles de cadre sont également offertes : M (pour les personnes mesurant de 155 à 185 cm) et L (pour celles de 165 à 195 cm).