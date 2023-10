Grosse évolution sous le capot pour ces deux vélos électriques taillés pour la ville et le tout chemin

Désormais équipés de la dernière génération de moteur Bosch avec le Smart System, les vélos électriques haut de gamme Riese & amp ; Müller Delite4 et Swing sont encore plus attractifs. On fait le point sur leurs améliorations.

La marque Riese & Müller est très réputée pour ses vélos électriques haut de gamme. Elle sort couramment de nouveaux modèles et vient de rajouter deux versions à ses Delite et Swing. Chacun évolue avec l’arrivée du Bosch Smart System, et donc la connectivité via l’application eBike Flow.

Les Delite4 et Swing4 peuvent ainsi profiter d’un compteur augmenté si le smartphone est utilisé sur le guidon, adapté pour les versions avec l’écran de base Intuvia 100 (Swing4) ou le Purion 200 (Delite4) – le plus haut de gamme Kiox 300 est en option. On peut en plus gérer les modes de conduite, découvrir ses statistiques de trajets ou utiliser la navigation. Un mode Auto vient accompagner le tout en plus des autres niveaux d’assistances d’origine.

Delite, le polyvalent tout-suspendu

Si le Charger4 est déjà un costaud de la gamme des VAE, son grand frère Riese & Müller Delite4 est encore plus polyvalent. Double suspension, transmission Shimano Deore XT 11 vitesses, pneus Schwalbe Super Moto-X, éclairage puissant Supernova M99 et freins Magura MT4 : il est clairement armé pour les excursions champêtres.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Surtout, son moteur Bosch Performance Line CX de 85 Nm est le plus puissant de la gamme – si l’on exclut sa version Race. Il est combiné à une batterie de série de 750 Wh désormais, avec une seconde en option de 250 Wh.

Équipé d’office d’un porte-bagages arrière et de garde-boue, le Delite4 débute à 6 859 euros en GT Touring. En variante vario à transmission Enviolo 380, il s’arrache à 7 209 euros, voire même à 8 679 euros avec le moyeu Rohloff à 14 vitesses.

Le Swing4, un urbain vintage puissant

Il ne paraît pas au premier abord, mais le Riese & Müller Swing cache bien son jeu. Sous son allure sage et classique, avec un cadre col de cygne, des pneus et poignées brunes ou sa batterie déportée à l’arrière, c’est un vélo électrique robuste, haut de gamme et performant.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cette version Swing4 garde les freins Magura, la fourche suspendue de 63 mm de débattement – et une selle suspendue – ou une transmission par courroie. Le moteur Bosch Performance Line de 65 Nm de couple officie toujours avec une batterie 500 Wh, mais le Smart System débarque avec le mode Auto, en plus d’un coloris Bordeaux exclusif, ainsi que de nouvelles pédales et porte-bagages.

Le Swing4 est disponible à partir de 4 039 euros en transmission Nexus 8, avec rétropédalage ou non, ainsi qu’en Enviolo manuel et automatique en option.